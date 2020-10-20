ሕገ-ወጥ ግንባታና የመሬት ወረራን አጥብቀን እንከላከላለን – ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ ጥቅምት 10/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የሚስተዋለውን ሕገ-ወጥ ግንባታና የመሬት ወረራ መከላከል በትኩረት የሚሰራ መሆኑን ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት በ8ኛ ዓመት 1ኛ መደበኛ ጉባዔው የአስፈጻሚ አካላትን የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ገምግሟል።
ምክትል ከንቲባዋ የአፈፃፀም ሪፖርቱን ተከትሎ ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በሕገ-ወጥ ግንባታና መሬት ወረራ ዙሪያ ለተነሱ ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያ መሬት ሲወረር ዝም አንልም፤ ሕገወጥ ግንባታንም አጥብቀን እንከላከላለን ብለዋል።
ወንጀል የመከላከሉን ሂደት ግን ሕዝቡም ማገዝና መተባበር ይገባዋል ነው ያሉት።
አስተዳደሩ በሕገ-ወጥ ግንባታዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል ያሉት ምክትል ከንቲባዋ ሕገ ወጥነትን መከላከል እንጂ መደገፍ የፖለቲካ አጀንዳ መሆን የለበትም ሲሉ ተናግረዋል።
የአስተዳደሩ በርካታ አመራሮች በተቻላቸው ሁሉ ሕዝብ እያገለገሉ ቢሆንም የስነ ምግባር ችግር ያለባቸው እንዳሉም አንስተዋል።
በመሆኑም በቀጣይ ሕዝብን የሚያገለግል አመራር የማፍራት ስራ ትኩረት ይደረግበታል ብለዋል።
አገልግሎት አሰጣጥ ተቋማዊ፣ ግልጽና ተገማች አንዲሆንም እንሰራለን ነው ያሉት ምክትል ከንቲባዋ።
በሌላ በኩል የስራ ዕድል ፈጣራ የሩብ ዓመቱ አፈፃፀም አበረታች ቢሆንም ብዙ መስራት ይጠይቀናል ብለዋል።
እንደ አጠቃላይ የከተማ አስተዳደሩ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ጥሩ የሚባል ስለመሆኑም አብራርተዋል።
የከተማ አስተዳደሩ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት በምክር ቤት አባላት በመሉ ድምፅ ፀድቋል።