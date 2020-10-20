ክልሉ በ667 ትምህርት ቤቶች ትምህርት ለመጀመር ዝግጅት አጠናቋል

አሶሳ ጥቅምት 10 / 2013 (ኢዜአ) ፡- በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በ667 ትምህርት ቤቶች ኮሮናን በመከላከል ትምህርት ለማስጀመር ዝግጅት መጠናቀቁን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ፡፡
በክልሉ ከ441 ሺህ በላይ የአፍና መፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ለከተሞችና ወረዳዎች እየተሰራጨ መሆኑ ተነግሯል ።
በቢሮው የስርዓተ ትምህርት ዝግጅት አቅርቦትና ትግበራ ዳይሬክተር አቶ ግርማ አሰጌ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ በ667 የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ኮሮና መከላከልን ታሳቢ ያደረገ ትምህርት ለመጀመር ዝግጅት ተጠናቋል፡፡
ከትምህርት ሚኒስቴር የተላከ 441 ሺህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ለትምህርት ቤቶች ለማቅረብ ለከተማና ለወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤቶች እየተሰራጨ መሆኑን ተናግረዋል ።
ጽህፈት ቤቶቹ ጭንብሎቹን በስራቸው ላሉ ትምህርት ቤቶች የማድረስ ስራ በዚህ ሳምንት ውስጥ እንደሚያጠናቅቁ አመላክተዋል ።
ጥቅምት 17 ቀን 2013 ዓም በሁሉም ትምህርት ቤቶች ትምህርት እንደሚጀመር አስታውቀዋል፡፡
በአሶሳ ከተማ የካቶሊክ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተዳዳሪ አባ ዘላለም ተስፋዬ በመንግስት በተቀመጠ መመሪያ መሰረት የተቋረጠውን ትምህርት ለማስቀጠል ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል ።
“በአንድ ክፍል እስከ 25 ተማሪዎችን ብቻ በማስቀመጥ በሁለት ፈረቃ ትምህርት ለመስጠት ዝግጅት ተደርጓል” ብለዋል ።
ውሃ፣ አልኮልና ሌሎች የንጽህና መጠበቂያ ግብዓቶችም መቅረባቸውን ጠቅሰዋል ።
በመጪው ሰኞ ትምህርት ለመጀመር ከመንግስት የሚቀርብ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እየተጠበቀ መሆኑን አስታውቀዋል ።
“ኮሮናን በመከላከል ትምህርት እንዲጀመር መንግስት መወሰኑ አስደስቶኛል” ያለችው ደግሞ በአሶሳ ሠላምበር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ወጣት አያንቱ ማሞ ናት፡፡
ራሷን ከበሽታው ለመከላከል አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ በስምንተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የተሻለ ውጤት ለማምጣት መዘጋጀቷን ገልጻለች።
ተማሪ ዙፋን ተሻገር በበኩሏ “ኮሮና እንደሌለ የሚያስቡ ተማሪዎችና ቤተሰቦች አሉ” ብላለች።
“ኮሮናን መከላከል የሕይወትና የሞት ጉዳይ ነው” ያለችው ተማሪዋ አስፈላጊውን የጥንቃቄ መንገድ በመከተል ትምህርቷን ለመከታተል መዘጋጀቷን ተናግራለች።
በክልሉ በዘንድሮው የትምርት ዘመን ከ320 ሺህ በላይ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ለመከታተል መመዝገባቸው ታውቋል ።