አልማ በክልሉ የድጋፍና ልማት ስራዎች እያከናወነ ነው

ባህርዳር፣ ጥቅምት 10/2013 (ኢዜአ) የአማራ ልማት ማህበር /አልማ/ በክልሉ በተፈጥሮ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍና የልማት ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ገለጸ።
የማህበሩ ምክትል ዋና ስራአስፈፃሚ አቶ አራጋው ታደሰ ትናንት በሰጡት መግለጫ በአሁኑ ወቅት ማህበሩ 5 ሚሊዮን ብር በመመደብ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አመላክተዋል።
ይህም ድጋፍ በምስራቅ አማራ አንበጣ መንጋ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ለሚገኙ ወገኖች እንዲሁም በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ ጎርፍ ባደረሰው አደጋ የተጎዱ ትምህርት ቤቶች ለመጠገንና የትምህርት ቁሳቁስ ለማሟላት እንደሆነ ጠቅሰዋል።
በተጨማሪም በምስራቅ ጎጃም ዞን በመሬት መንሸራተት ቤታቸው ለፈረሰባቸው ከ30 በላይ አርሶ አደሮች የቤት ክዳን ቆርቆሮና ምስማር መግዣም የሚውል ነው ብለዋል።
አሁን ላይ ማህበሩ በተፈጥሮ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የሚውል ከ800 ኩንታል በላይ የዳቦ ዱቄት መገዛቱን አስታውቀዋል።
ማህበሩ ባለፈው ዓመትም ለኮሮና መከላከል ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
የበጎ ፈቃደኞችን ሃብትና ሙያዊ አቅም በማስተባበርም ሳኒታይዘር፣ ፈሳሽ ሳሙናና ጭንብል እያመረተ ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረቡ መሆኑን አቶ አራጋው አስረድተዋል።
በቀጣይም ያጋጠመው ችግር እስኪቃለል ድረስ ማህበሩ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።