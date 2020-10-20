የአዲስ አበባ ከተማን የትራንስፖርት ችግር ለማቃለል ጥረት እየተደረገ ነው—ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ገለጹ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 10/2013(ኢዜአ) የአዲስ አበባን የትራንስፖርት ችግር ለማቃለል ጥረት እየተደረገ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ገለጹ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክርቤት 8ኛ ዓመት 1ኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ነው።
በጉባኤው መክፈቻ የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ በተለያዩ መስኮች በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የተከናወኑ ተግባራት ላይ ያተኮረ ሪፖርት ለምክር ቤቱ አቅርበዋል።
በሪፓርታቸው እንዳመለከቱት በአዲስ አበባ በየጊዜው እየተባባሰ የመጣውን የትራንስፖርት ችግር ለማቃለል የተለያዩ ርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑን ገልጸዋል።
ለዚህም በክረምቱ የትራንስፖርት ችግሩን ለማቃለል 560 ተጨማሪ አገር አቋራጭ አውቶብሶችን በመከራየት አገልግሎት አንዲሰጡ ተደርጓል።
በቀጣይም የትራንስፖርት አገልግሎቱን ዘመናዊና በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ አስተዳደሩ እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ችግሩ እንዲቃለል 3 ሺህ ዘመናዊ አውቶብሶች ተገዝተው አገልግሎት እንዲሰጡ የሚደረግ መሆኑንም ምክትል ከንቲባዋ ተናግረዋል።
ማህበረሰቡ በተለያዩ መስኮች ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት አስተዳደሩ የተለያዩ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን አስቀምጦ እየሰራ መሆኑንም ምክትል ከንቲባዋ አረጋግጠዋል።