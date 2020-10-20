በአማራ ክልል ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ መስኖ ሊገነቡ ነው

ባህርዳር፣ ጥቅምት 10/2013 በአማራ ክልል በዚህ አመት በ2 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር የሶስት ትልልቅ የመስኖ ግንባታ እንደሚካሄድ የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ።
በክልሉ በመስኖ ተቋማት ግንባታ ላጋጠሙ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት ዓላማ ያደረገ ውይይት ትናንት በባህር ዳር ተካሂዷል።
የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጅነር ስለሺ በቀለ በወቅቱ እንደገለጹት የሚገነቡት መስኖ 27 ሺህ 960 ሄክታር መሬት የማልማት አቅም ያላቸው ናቸው።
የሚገነቡት መስኖዎች የአጅማ ጫጫ፣የግልገል በለስና የመገጭ ፕሮጀክቶች መሆናቸውንተናግረዋል።
የፌደራል መንግስት ለመስኖው ግንባታ ስራ 2 ነጥብ 2 ቢሊየን ብር በጀት መመደቡን አስታውቀዋል።
በክልሉ ባለፉት ዓመታት ተጀምረው በግንባታ ሂደት ላይ ያሉ የመስኖ ተቋማት በዚህ ዓመት እንዲጠናቀቁ አመራሩ በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ግንባታቸው ከተጓተቱ የመስኖ መካከል የመገጭና መገጭ ሰራባ የመስኖ ፕሮጀክቶች እንደሚገኙበት የገለጹት ኢንጅነር ስለሺ የተቋማቱ ግንባታ እንዲጠናቀቅ ድጋፍ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
“በፌደራልና በክልሉ የሚገነቡ የመስኖ ተቋማት ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲጠናቀቁ አበክረን እንሰራለን” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ናቸው።
ባለፉት ዓመታት ተጀምረው በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ ያልተጠናቀቁ የመስኖ ተቋማት የአርሶ አደሩን ጥቅም ከማስቀረት ባሻገር የክልሉ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ሆነው መቀጠላቸውን ጠቅሰዋል።
የፌደራል መንግስት በዚህ ዓመት በሚያስጀምራቸው የመስኖ ተቋማት ላይ ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር የክልሉ መንግስት ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያደርግ አመላክተዋል።
የአማራ ክልል ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማማሩ አያሌው በክልሉ የአባይና የተከዜ ተፋሰሶችን በመጠቀመም 1 ነጥብ 3 ሚሊየን ሄክታር መሬት በመስኖ ማልማት የሚያስችል አቅም መኖሩን ተናግረዋል።
በዘርፉ እየተስተዋሉ ያሉ ችሮችን በመፍታት ልማቱን ለማሳደግ እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
በውይይት መድረኩ የፌደራልና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተሳትፈዋል።