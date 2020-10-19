የበርሃ አንበጣን በመከላከል ሂደት የምሁራን ተሳትፎ ተጠየቀ

አዲስ አበባ ጥቅምት 9/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ እየተስፋፋ የመጣውን የበርሃ አንበጣ መከላከል የምሁራን ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር ገለጸ።
“በኢትዮጵያ የበርሃ አንበጣ ወረርሽኝና የመቆጣጠር ስልቶች” በሚል መርህ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ምሁራን በአዲስ አበባ ውይይት አድርገዋል።
የበርሃ አንበጣ በኢትዮጵያ የሚያስከትለው ጉዳት፣ ባህሪው፣ ምንነቱ፣ እንዴት መቆጣጠር ይገባል እና የስርጭት ሁኔታው ምን ይመስላል የሚሉ ጹህፎችም በምሁራኑ ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
የአንበጣ መንጋውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የምሁራን ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዴዔታ ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ ገልጸዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊ ምሁራን መካከል ዶክተር በርጋ ለማጋ እንዳሉት የአንበጣ መንጋን ለመቆጣጠር ኢትዮጵያ ብዙ ዋጋ እየከፈለች ትገኛለች።
የአንበጣ መንጋው በምስራቅ አፍሪካ እየተስፋፋ በመሆኑ የአካባቢው አገራት በጋራ መከላከል ይኖርባቸዋል ሲሉም ተናግረዋል።
የአንበጣ መንጋውን ለመከላከል የአገራት ትብብር ወሳኝ መሆኑን ከምሁራኑ መካከል ዶክተር ብርሃኔ ገብረ-ኪዳን ገልጸዋል።
አካባቢን በማጥናትና ከሌሎች አለም ዓቀፍ ተቋማት ጋር ተቀናጅቶ በመስራት መከላከል የሚቻል መሆኑን መሁራኑ ገልጸዋል።
የበርሃ አንበጣን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚገኘውን የተደራጀና ጥራት ያለው መረጃን መያዝ አስፈላጊ መሆኑንም አንስተዋል።
የግብርና ሚኒስትር ዴዔታ ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ እንዳሉት የበርሃ አንበጣን ለመቆጣጠር የዘርፍ ምሁራን ሙያዊ እገዛ አስፈላጊ ነው።
አንበጣው በምእራብ ትግራይ፣ በምስራቅ አማራ፣ በምእራብ ሐረርጌ፣ በኦሮሚያ፣ ሶማሊያ እና በምእራብ አፋር የከፋ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን በውይይቱ ላይ ተነስቷል፡፡
በኢትዮጵያ የአንበጣ መንጋ እስካሁን ባስከተለው ውድመት በ420 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ጉዳት መድረሱይታወቃል።