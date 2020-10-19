በትግራይ ክልል የበረሃ አንበጣ እያደረሰ ያለውን ውድመት ለመከላከልና ለጉዳቱ ሰለባዎች ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ ቀረበ

አዲስ አበባ ጥቅምት 9/2013 (ኢዜአ) የበረሃ አንበጣ መንጋ በትግራይ ክልል እያደረሰ ያለውን ውድመት ለመከላከልና የጉዳቱ ሰለባ አርሶ አደሮችን ለመደገፍ ሁሉም እንዲሳተፍ ተጠየቀ።
በክልሉ የአንበጣ መንጋን ለመከላከል የሚያስችል ጊዜያዊ የእርዳታ አሰባሳቢ ኮሚቴ ተቋቁሟል።
በአዲስ አበባ ብልጽግና ጽሕፈት ቤት የሴክተር ተቋማት ማስተባበሪያ ኃላፊና የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ሃፍታይ ገብረእግዚያብሔር በሰጡት መግለጫ የአንበጣ መንጋውን ለመከላከል የሁሉም ርብርብ ያስፈልጋል።
ሃብት በማሰባሰብ በክልሉ የበረሃ አንበጣ እያደረሰ ያለውን ጉዳት በጋራ ለመከላከልና ተጎጂ ኦርሶ አደሮችን ለመደገፍ ኮሚቴው መቋቋሙንም አብራርተዋል።
ለዚሁ ተግባር በመጭው ሀሙስ በሸራተን አዲስ ሆቴል የገንዘብ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን መዘጋጀቱንም ይፋ አድርገዋል።
በዚሁ መርሃ ግብር ሁሉም ኢትዮጵያዊያን ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል።
የትግራይ ክልል ተወላጅና ባለሃብቶችም የአንበጣ መንጋውን በመከላከልና ንብረታቸው የወደመባቸውን አርሶ አደሮች በመደገፍ እንዲረባረቡም አቶ ሃፍታይ ጠይቀዋል።
ጊዜያዊ እርዳታ አሰባሳቢ ኮሚቴው በትግራይ ተወላጆች ባለሃብትና በትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አስተባባሪነት የተቋቋመ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
የኮሚቴው አባል ወይዘሪት ሐዳስ ኪዱ በበኩላቸው የፊታችን ሐሙስ ከሚካሔደው ቴሌቶን ጎን ለጎን ከየትኛውም የአለም ጫፍ ያሉ ኢትዮጰያዊያን እርዳታውን ለማሰባሰብ በተከፈተው የባንክ ቁጥር ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
የድጋፍ ማሰባሰቢያ አካውንቱም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1000349168166 እንዲሁም በወጋገን ባንክ 0848379030101 መሆኑ ተገልጿል።