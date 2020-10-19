አብሮነታቸውን በማጠናከር ለሰላምና ልማት እንደሚተጉ የሸካ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ

ሀዋሳ ጥቅምት 9/2013 (ኢዜአ) አብሮነታቸውን በማጠናከር ሰላማቸውን አስጠብቀው ለልማት እንደሚተጉ በደቡብ ክልል የሸካ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ከደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ጋር በቴፒ ከተማ በወቅታዊ ጉዳይ መክረዋል።
በዚህ ወቅት ነዋሪዎቹ እንደተናገሩት በመንግሥት መዋቅር ከሚሰሩ አካላት ጀምሮ የግል ፍላጎታቸውን ለማሟላት የሚጥሩ ኃይሎች ችግር እየፈጠሩ ነው።
በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በሚቀርቡ ሀሰተኛ መረጃዎች አማካኝነት በህብረተሰቡ ላይ እየደረሰ ያለው ተጽዕኖ ቀላል አለመሆኑን ጠቁመዋል።
የዞኑን ሰላም በአስተማማኝ ደረጃ ለማድረስ ከመንግሥት ጎን በመሆን በትኩረት እንደሚሰሩም ነዋሪዎቹ በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል።
በተለይ ሰላማቸውን ለማስከበር አብሮነታቸውን አጠናክረው አጥፊዎችን ለህግ አሳልፈው በመስጠት ለልማት እንደሚተጉ ተናግረዋል።
ለዚህ እውን መሆን መንግሥት በአጥፊዎች ላይ ህግ የማስከበር ተግባር ሊያከናውን እንደሚገባ አመልክተዋል።
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳ በበኩላቸው አካባቢው ሰላማዊ እንዲሆን የዞኑ ህዝብ የቀደመ አንድነቱን በማጠናከር መስራት እንደሚኖርበት ገልጸዋል።
” የአስተዳደር መዋቅር ጥያቄ መቅረብ ያለበት ለመንግስት እንጂ በግለሰቦች ላይ ጉዳት በማድረስ አይደለም ያሉት “አቶ ርስቱ ከምንም በላይ በችግሮች ዙሪያ የመመካከር ባህል ማጎልበት እንደሚገባም አመልክተዋል።
በህዝቦች መካከል በብሄር፣ ጎሳ እና ሌሎችም ጉዳዮች መለያየት ሳይኖር አካባቢን ማልማት ከምንም በላይ ሊተኮርበት ይገባል ብለዋል።
የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ እንደገለጹት ከዚህ ቀደም የደረሰውን የጸጥታ ችግር በመፍታት አካባቢው ሰላማዊ ሆኖ እንዲለማ ህብረተሰቡ መትጋት ይኖርበታል።
የዞኑን ሰላም በአስተማማኝ ደረጃ ላይ ለማድረስ ህብረተሰቡ የበኩሉን መወጣት እንዳለበትም አመልክተዋል።
ህብረተሰቡ ለአጥፊዎች ከለላ መስጠት የለበትም ያሉት አቶ ጥላሁን ችግሮችን በሰለጠነ መንገድ መፍታት ይገባል ማለታቸውን ከክልሉ የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን መስሪያ ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል።