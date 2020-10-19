ቻይና ለኢትዮጵያ የበረሃ አንበጣ መከላከያ የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገች

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 9/2013 ( ኢዜአ) ቻይና ኢትዮጵያ የበረሃ አንበጣን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት ለመደገፍ የሚረዱ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገች፡፡
ከአንበጣ መከላከያ ቁሳቁሶቹ መካከል ሁለት ተሽከርካሪዎች፣ 58 ሺህ 400 ሊትር ጸረ ተባይ ኬሚካል፣ ሁለት ሺህ በእጅ የሚያዙ የኬሚካል መርጫዎች፣ 20 ሺህ የግል ደህንነት መጠበቂያ አልባሳት፣ የአፍና ፊት መሸፈኛ ጭምብሎችና ጓንቶች ይገኙበታል።
የተደረገውን ድጋፍ የተረከቡት የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ የቻይና መንግስት ላበረከተው አስተዋጽኦ አመስግነዋል።
ዶክተር ማንደፍሮ ድጋፉ የበረሃ አንበጣን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት በማገዝ ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖረውም ተናግረዋል።
ቁሳቁሶቹ በአፋር፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎችና በድሬዳዋ አስተዳደር የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ ለመከላከልና ለመቆጣጠር አይነተኛ መሳሪያ ስለመሆናቸውም አክለዋል።
በኢትዮጵያ የተከሰተው የበረሃ አንበጣ ለመጪዎቹ ሶስት ወራት ሊቀጥል ስለሚችል የቻይና መንግስት ድጋፉን እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።
በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ የኢኮኖሚና የንግድ ጉዳዮች ሚኒስትር ተወካይ ሊዩ ዩ በበኩላቸው “ኢትዮጵያ በኮቪድ-19 ብቻ ሳይሆን በአስቸጋሪው የበረሃ አንበጣም እየተቸገረች ነው” ብለዋል።
ይህን አስቸጋሪ ጊዜ ለማለፍ ኢትዮጵያና ቻይና ከምንጊዜውም በተለየ መልኩ እጅ ለእጅ ተያይዘው እንደሚሰሩም ተናግረዋል።
ለዚህም ቻይና የተለያዩ መድኃኒቶችን በድጋፍ መልክ ለኢትዮጵያ ለማቅረብ ቁርጠኛ ነች ብለዋል።
ኢትዮጵያ የበረሃ አንበጣን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት ለማገዝ ቻይና የግብርና ባለሙያና የመከላከያ ቁሳቁስ ድጋፍ እንደምታደርግም ገልጸዋል።
ሁለቱ አገራት መጪውን ዘመን ለሕዝቦቻቸው ብሩህ ለማድረግ በጋራ ሆነው የኮቪድ-19 ወረርሽኝና የበረሃ አንበጣን ለመቆጣጠር የሚቻለውን ሁሉ በማድረግ በጋራ ይሰራሉም ብለዋል።
እንደ እርሳቸው ገለጻ ቻይናና ኢትዮጵያ በተባበረ ክንዳቸው ኮቪድ-19 ወረርሽኝና የበረሃ አንበጣን ድል ይነሱታል።
ኢትዮጵያና ቻይና በኢንቨስትመንትና በሌሎች የልማት ስራዎች ወዳጅ አገራት ሲሆኑ ቻይና በኢትዮጵያ መዋዕለ ንዋያቸውን ከሚያፈሱ አገራት በግንባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች።
ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውም ግማሽ ክፍለ ዘመን ያስቆጠረ ነው።