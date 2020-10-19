የእምቦጭ አረምን ከጣና ሃይቅ በተባበረ ክንድ ማስወገድ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ ቀረበ

ባህር ዳር ጥቅምት 9/2013(ኢዜአ) በጣና ሃይቅ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም በተባበር ክንድ ለማስወገድ በሚደረገው የተቀናጀ ጥረት ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ የውሃ፣ መስኖና ኢነርጅ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጅነር ስለሺ በቀለ ጥሪ አቀረቡ።
”የህዳሴ ግድብ ያለአባይ አባይ ያለጣና አይታሰብም” በሚል መሪ ሀሳብ ለአንድ ወር የሚቆይ የእንቦጭ አረም የማስወገድ ንቅናቄ በጎንደር ዙሪያ ወረ ምፅረሃ ቀበሌ ዛሬ ተጀምሯል።
ሚኒስትሩ በንቅናቄ ማስጀመሪያው ስነ-ስርዓት እንዳሉት በሃገሪቱ በርካታ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ የውሃ አካላት ቢኖሩም በአያያዝ ችግር ለአደጋ እየተጋለጡ ነው።
ለአደጋ ከተጋለጡት መካከልም የጣና ሃይቅ አንዱ መሆኑን ጠቅሰው፤ችግሩ እንዲፈታ ዘርፈ ብዙ ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል።
የጣና ሃይቅ የውሃ ክምችት ብቻ ሳይሆን በውስጡ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው የሃገር ሃብቶችን አቅፎ የያዘ ዓለም አቀፍ ሃብት መሆኑንም አስረድተዋል።
በሃይቁ የተከሰተው የእምቦጭ አረም ጣናን ለአደጋ ከማጋለጥ ባለፈ በውስጡ የሚገኙ የዓሳ ሃብት፣ የቱሪዝም ሃብትና ሌሎች መሰረታዊ ሃብቶችን ጭምር የሚጎዳ ነው ብለዋል።
አሁን የተጀመረው የንቅናቄ ስራም የሁሉንም ጥረትና ቅንጅት እንዲሁም ቁርጠኝነት የሚጠይቅ መሆኑን አመልክተዋል።
እምቦጭን ለማስወገድ የተጀመረው ንቅናቄው ውጤታማ እንዲሆን ከፌደራል መንግስት ጨምሮ ሌሎች ክልሎችም ሆነ ባለድርሻ አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።
በሃይቁ ላይ እየደረሰ ያለውን ጫናም በዘላቂነት ማቃለል እንደሚገባም አሳስበዋል።
በሃይቁ ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም ለማስወገድ ባለፉት ዓመታት ብርቱ ጥረት ቢደረግም ስራው የተቀናጀና የተናበበ ባለመሆኑ የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት አልተቻለም ያሉት ደግሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማድፍሮ ናቸው።
”ሃይቁ ከታመመ ቆይቷል” ያሉት ዶክተር ፈንታ ጣና የታሪክ፣ የእምነት፣ የባህልና ሌሎች ሃብቶች ማህደር የሆነ የሃገር አቀፍና የዓለም አቀፍ ሃብት መሆኑን ገልጸዋል።
ሃይቅ እየደረሰበት ያለውን ጉዳት በመረዳትም የቅድሚያ ቅድሚያ አጀንዳ በማድረግም የአምስት ዓመታት ስትራቴጂክ እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ መገባቱንም አስታውቀዋል።
ከዚህም መካከልም ይህ የአንድ ወር ንቅናቄ የእቅዱ አካል መሆኑን አመልክተው፤ይህ ውጤታማ እንዲሆንም በቁርጠኝነትና በተቀናጀ አግባብ መረባረብ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ጣና ሃይቅን ከእምቦጭ አረም የማጽፅዳቱ ስራ ውጤታማ በሆነ አግባብ እንዲከናወንም የክልሉ መንግስት ያለሰለሰ ጥረት እንደሚያደርግ ዶክተር ፈንታ አስታውቀዋል።
የህዳሴ ግድቡ ያለአባይ አባይ ያለጣና የማይታሰብ በመሆኑ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም ህብረተሰቡ የድርሻውን እንዲወጣም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወርቁ ኃይለማርያም በበኩላቸው እምቦጭን ከሃይቁ የማንሳት ስራ ተከታታይ ሃገር አቀፍ ዘመቻ ያስፈልገዋል ብለዋል።
የእምቦጭ አረምን ከሃይቁ ለማስወገድ የህብረተሰቡን ጉልበትና በማሽን ጭምር በመታገዝ ሰፊ ጥረት ቢደረግም የሚፈለገውን ለውጥ ማምጣት አለመቻሉንም አመልክተዋል።
ይህ የአንድ ወር ዘመቻም በቀጣይ አረሙ ለሃይቁ ስጋት ከማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ የመፍትሄ መንገዶችን እንደሚያመላክት የሚጠበቅ መሆኑን ገልጸዋል።
የዞኑ ህዝብ እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ በዚሁ የዘመቻ ስራ ግንባር ቀደም ተሳታፊ እንዲሆንም አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
በጎንደር ዙሪያ ወረዳ መፅረሃ ቀበሌ በተካሄደው የእምቦጭ ማስወገድ የንቅናቄ ማስጀመሪያ ስነ- ስርዓት የፌደራል፣ የክልል፣ የዞንና የወረዳ አመራሮችና የአካባቢው የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል።