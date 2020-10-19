ፍርድ ቤቱ በካማሽ ግጭት የተናጠል ተከሳሾች ላይ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ

አሶሳ፣ ጥቅምት 09 / 2013 (ኢዜአ) የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት በካማሽ ግጭት በተናጠል ክስ በተመሰረተባቸው 21 ግለሰቦች ላይ ቀሪ የዐቃቢ ህግ ምስክሮችን ቃል ለማዳመጥ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ፡፡
በካማሽ ዞን በሚገኙ አምስት ወረዳዎች መስከረም 2011 ዓ.ም በተቀሰቀሰ ግጭት በአጠቃላይ የ194 ሰዎች ሕይወት ያለፈ ሲሆን በጉዳዩ የተጠረጠሩ ከ210 በላይ ግለሰቦች በአሶሳ እና ከማሽ ማረሚያ ቤቶች ይገኛሉ፡፡
የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቢ ህግ ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቀው በካማሽ ዞን ግጭት ተጠርጣሪዎች መካከል በአሶሳ ማረሚያ ቤት የሚገኙ 21 ሰዎች በአካባቢው የእርስ በርስ ግጭት እንዲቀሰቀስ በማድረግ ለ23 ንጹሃን ሰዎች ግድያ ወንጀል በተናጠል ክስ መስርቶባቸዋል፡፡
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት በተናጠል ተከሳሾች ላይ ከጥቅምት 05 / 2013 ጀምሮ የዐቃቢ ህግ ምስክሮችን ቃል ሲያዳምጥ ቆይቷል፡፡
ፍርድ ቤቱ እስክ ጥቅምት 09 / 2013 ዓ.ም ድረስ የሰባት የዐቃቢ ህግ ምስክሮችን ቃል በግልጽ ችሎት አዳምጧል፡፡
በዚሁ የተናጠል ክስ መዝገብ ላይ ዐቃቢ ህግ በአጠቃላይ 48 ምስክሮችን ማዘጋጀቱ የተመለከተ ሲሆን የቀሪ 41 ምስክሮችን ቃል ለማዳመጥ ፍርድ ቤቱ ለታህሳስ 19 / 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ ታውቋል፡፡
ፖሊስ ቀሪ ምስክሮችን በተለዋጭ ቀጠሮ ዕለት እንዲያቀርብ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡
በተከሳሾቹ ላይ የተናጠል ክስ የቀረበው ጉዳዩ ላይ የተፋጠነ ፍትሕ ለመስጠት መሆኑ ተመልክቷል።
እንዲሁም ፍርድ ቤቱ ከአጠቃላይ የካማሽ ግጭት ተጠርጣሪዎች መካከል በቀሪ ተጠርጣሪዎች ላይ ደግሞ ታህሳስ 6 / 2013 ዓ.ም ዐቃቢ ህግ ክስ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡
ሌሎች በካማሽ ዞን የተከሰቱ ግጭቶችን የሚመለከቱ ከ16 በላይ የክስ መዛግብቶችን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት በቀጣይ ቀናትም በአሶሳ ከተማ መመልከቱን እንደሚቀጥል መታወቁን በመግለጽ ሪፖርተራችን ከስፍራው ዘግቧል፡፡