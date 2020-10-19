በአዳማ ከተማ የሰው ህይወት ያጠፉ ሁለት ግለሰቦች በእድሜ ልክ እስራት ተቀጡ

አዳማ ጥቅምት 09/2013 (ኢዜአ) በአዳማ ከተማ ደምበል ክፍለ ከተማ የአንድ ባለሀብት ህይወትን በማጥፋት የተከሰሱ ሁለት ግለሰቦች በእድሜ ልክ አስራትና በገንዘብ ተቀጡ።
በግለሰቦቹ ላይ ቅጣቱ የተላለፈው አቶ በለው መኮንን የተባሉትን ባለሀብት ሐምሌ12/2012 ዓ.ም አዳማ በሚገኘው ሪፍት ቫሊ ሆቴል ውስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ መግደላቸው በሰውና በሰነድ ማስረጃ በመረጋገጡ መሆኑን የአዳማ ልዩ ዞን ፍርድ ቤት ዳኛ ከበደ ተሰማ ገልጸዋል።
አብዱራህማን ዑስማንና አናን ጌቱ የተባሉት አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ግድያውን ከፈጸሙ በኋላ በሟች እጅ ላይ የነበሩትንና አጠቃላይ ግምታቸው 44 ሺህ ብር የሆነ ሁለት የሞባይል ስልኮችን መውሰዳቸው ተገልጿል።
ከስልኮቹ በተጨማሪም በጥሬ ገንዘብ 20 ሺህ ብር በመውሰድ በሟች መኪና ለማምለጥ ሲሞክሩ በሆቴሉ የጥበቃ አባላትና በጸጥታ ሃይሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል።
ተከሳሾቹም የቀረበባቸውን ክስ መከላከል ባለመቻላቸው ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው ፍርድ ቤቱ ትላንት በዋለው ችሎች ሁለቱም ተከሳሾች ላይ እያንዳንዳቸው የእድሜ ልክ እስራትና የ10 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት ፈርዶባቸዋል።