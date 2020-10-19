የስነ ምግባር መኮንኖች ለፀረ- ሙስና መሪ እቅድ ተግባራዊነት ግንባርቀደም ሚናቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

አዳማ፣ጥቅምት 9/2013 (ኢዜአ) የስነ ምግባር መኮንኖችና አመራሮች ለጸረ ሙስና መሪ እቅድ ተግባራዊነት ግንባር ቀደም ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የፌዴራል ስነ- ምግባርና ፀረ- ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ ባዘጋጀው የቀጣይ አስር ዓመት የጸረ- ሙስና መሪ እቅድ ላይ የመንግስት የልማት ድርጅቶችና የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የስነ ምግባር መኮንኖችና አመራሮችን ግንዛቤ ለማስጨበጥ ለአምስት ቀን ያዘጋጀው የስልጠና መድረክ ዛሬ በአዳማ ተጀምሯል ።
የተሻሻለ የሀብት ምዝገባና የስነ ምግባር መከታተያ መመሪያዎች እንዲሁም ዓለም አቀፍ የሙስና መከላከል ተሞክሮ በተመለከተ ስልጠናው ያተኮረባቸው ርዕሰ ጉዳዮች መሆናቸው ተመልክቷል።
የፌዴራል ስነ-ምግባርና ፀረ- ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ወዶ አጦ በወቅቱ እንደገለጹት ኮሚሽኑ የሀገሪቱን የፀረ ሙስና ትግል ወደ ላቀ ምዕራፍ ለማሸጋገር የሚያስችል የቀጣይ አስር ዓመት መሪ እቅድ በማዘጋጅት ወደ ትግባራ ገብቷል
“ለተግባራዊነቱም ሀገራዊ ለውጡን የሚመጥን አሰራርና አደረጃጀት በመዘርጋት ወደ ተጨባጭ የስነ-ምግባር ግንባታና ሙስና መከላከል ስራ ተገብቷል” ብለዋል።
መሪ እቅዱ የስነ ምግባር ግንባታና የፀረ ሙስና ትግል ላይ ያተኮረ መሆኑን ጠቁመዋል።
በመንግስት የልማት ድርጅቶችና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚገኙ የስነ ምግባር መኮንኖችና አመራሮች በመሪ እቅዱ ላይ ግንዛቤ በመያዝ ለተፈጻሚነቱ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል ስልጠናው መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
የተቋማቱ የስነ ምግባር መኮንኖችና አመራሮች ከስልጠናው ያገኙትን ግንዛቤ በመጠቀም ለእቅዱ ተግባራዊነት ግንባር ቀደም ሚናቸውን እንዲወጡ አስገንዝበዋል።
በተለይም የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሎች በእቅዱ ላይ ግልፅ የሆነ ተግባር ተኮር ግንዛቤ በመያዝ በሀብት ምዝገባ፣ በጥቆማ፣ በጥናትና ምርምር፣ ሌብነትና የህዝብ ሀብት ምዝበራን በመከላከል ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል ።
በኮሚሽኑ የስልጠና ምርምር ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ሻኒቦ በስልጠና መድረኩ ላይ የኮሚሽኑን የቀጣይ አስር አመት መሪ እቅድ መነሻ ፁሑፍ አቅርበዋል።
ዳይሬክተሩ ባቀረቡት የመነሻ ጽሁፍ ኮሚሽኑ ባለፉት ሰባት ወራት ለውጡን የሚመጥን አሰራርና አደረጃጀት በመዘርጋት ወደ እቅድ ትግባራ መግባቱን ጠቅሰዋል።
እቅዱ ሀገሪቱን በቀጣይ አስር ዓመት በሙስና መከላከል ቀዳሚ ደረጃ ላይ ከሚገኙ የዓለምና አፍሪካ ሀገራት ተርታ ማሰለፍን ግብ ያደረገ መሆኑን አመላክተዋል።
የትውልድ ስነ ምግባር ግንባታና ሙስና መከላከል በእቅዱ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው መሆኑን ጠቅሰዋል።
ኮሚሽኑ ለእቅዱ ተግባራዊነት የአሰራርና አደረጃጀ ለውጥ በማድረግና የህግ ማእቀፎችና መመሪያዎችን በማሻሻል ወደ ስራ መግባቱን ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል ።