ቢሮው በአንበጣ መንጋ ጉዳት ለደረሰባቸው አርሶ አደሮች ድጋፍ አደረገ

ደሴ፣ ጥቅምት 9/2013(ኢዜአ) በምስራቅ አማራ ሰብላቸው በአንበጣ መንጋ ለተጎዳባቸው አርሶ አደሮች ከ400 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ አስታወቀ፡፡
ዛሬ የተደረገው ድጋፍ በአንበጣ መንጋ የሴቶችና ህጻናትን ጉዳት ለመቀነስ እንዲያግዝ መሆኑን የቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ አስናቁ ድረስ ገልጸዋል።
ከድጋፉ ውስጥ 560 ካርቶን ብስኩት፣ 36 ኩንታል በቆሎና ዱቄት፣ 4 ሺህ ደብተርና እስክርቢቶ እንዲሁም የህጻናት ምግብና ሌሎችም ቁሳቁሶች ይገኙበታል፡፡
በተጨማሪም ቢሮው በአካባቢው የደረሱ ሰብሎች በአንበጣ መንጋው እንዳይጎዱ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶችን በማስተባበር የመሰብሰብ ስራ እየተካሄደ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ ወይዘሮ አስታጠቅ ግዛው በበኩላቸው በአንበጣ መንጋ የተጎዱ አርሶ አደሮችን ለመደገፍ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሚበረታታ ነው ብለዋል።
በወረባቦ ወረዳ ሰብላቸው በአንበጣ ለተጎዳባቸው አርሶ አደሮች የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ያደረገው ድጋፍም ጊዜያዊ ችግሩን እንደሚያቃልልላቸው ገልጸዋል።
በቀጣይም ከክልልና ፌደራል መንግስታት ጋር በመተባበር ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የድጋፍ እንቅስቃሴ እንደሚካሄድ ተናግረዋል።
በአንድ ተኩል ሄክታር መሬት ላይ ያለሙት ማሽላና ማሾ ሙሉ በሙሉ በአንበጣ መንጋው እንደጠፋባቸው የተናገሩት ደግሞ በወረባቦ ወረዳ የ12 ቀበሌ አርሶ አደር ይማም መሃመድ ናቸው።
“ከግብርና ባለሙያዎች ጋር ተቀናጅተን በዘመናዊና ባህላዊ ዘዴ ለመከላከል ጥረት ብናደርግም ከአቅም በላይ በመሆኑ ያቀድኩትን ከ20 ኩንታል በላይ ምርት አጥቻለሁ” ብለዋል፡፡
አሁን ላይ ስምንት ቤተሰብ ይዤ በባዶ ቤት ተቀምጫለሁ” ያሉት አርሶ አደሩ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ከቦታው ድረስ በመምጣት አጋርነታቸውን በማሳየት እየደገፏቸው መሆኑን ተናግረዋል።
በክልሉ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ አስተባባሪነት ከዞንና ወረዳ የተውጣጡ አመራሮችና ባለሙያዎች በወረባቦና ባቲ ወረዳዎች በአንበጣ መንጋ የተጎዱ አርሶ አደሮችን አበረታትተዋል።