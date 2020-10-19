በሲዳማ ህብረተሰቡ የመማር ማስተማር ስራውን ለማሰጀመር ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረገ

ሐዋሳ፣ ጥቅምት 9/2013 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል ህብረተሰቡ የዘንድሮን የመማር ማስተማር ስራ ለማስጀመር ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ ትምህርት የሚጀመርበት ቀን ወደ ጥቅምት 16 /2013 ዓ.ም መሸጋገሩ ተነግሯል።
የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በተለያዩ ወረዳዎች ትምህርት ቤቶች ኮሮናን በመከላከል ትምህርት ለመጀመር ያደረጉትን ቅድመ ዝግጅት በመስክ ተመልክተዋል ።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ በቀለ ቱንሲሳን ለኢዜአ እንደገለጹት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተቋርጦ የቆየውን የመማር ማስተማር ስራ የጥንቃቄ መንገዶችን በመከተል ዳግም ለማስጀመር የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል።
በትምህርት ቤቶች ኮሮናን በመከላከል ትምህርት ለመስጠት ቅድመ ዝግጅት ሲደረግባቸው ከነበሩ ተግባራት መካከል ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን በመገንባት በተማሪ መቀመጫ ወንበሮችና ሌሎች ቁሳቁሶች የማደራጀት ስራዎች ዋናዎቹ መሆናቸውን ጠቅሰዋል ።
በትምህርት ቤቶች ለተከናወኑ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ህብረተሰቡ በገንዘብ፣ በቁሳቁስ አቅርቦትና በጉልበት ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል ።
“ህብረተሰቡ ባደረገው ድጋፍ 5 ሺህ 119 ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎች ተገንብተው ለአገልግሎት ተዘጋጅተዋል” ብለዋል።
በተጨማሪም 79 ሺህ የተማሪ መቀመጫዎች ግዥና ጥገና ተከናውኖ የመማሪያ ክፍሎቹ በቁሳቁስ እንዲደራጁ መደረጉን ጠቅሰዋል ።
4 ሺህ 800 ጥቁር ሰሌዳዎችም ተገዝተው ለትምህርት ስራው ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል።
የውሀ አቅርቦት ያልነበራቸው 586 ትምህርት ቤቶች በተለያዩ አማራጮች አገልግሎቱን እንዲያገኙ መደረጉንም ገልጸዋል ።
“በክልሉ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች በተደረጉ ቅድመ ዝግጅቶች አብዛኛዎቹ ትምህርት ለመጀመር የሚያስችላቸውን ዝቅተኛ መስፈርት አሟልተዋል” ብለዋል።
ትምህርት ቤቶቹ መስፈርቱን ቢያሟሉም ተማሪዎች ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚጠቀሙበት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ተሟልቶ ባለመቅረቡ ዛሬ ጥቅምት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ሊጀመር የነበረው ትምህርት ሳይሳካ መቅረቱን ተናግረዋል ።
በቀጣዮቹ ቀናት የጭንብል አቅርቦቱን በማጠናቀቅ ከጥቅምት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የመማር ማስተማር ሥራን ለመጀመር አቅጣጫ መያዙን አመላክተዋል።
በክልሉ የሚገኙ ሁሉም ትምህርት ቤቶች እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ተከፍተው ስራ እንዲጀምሩ መታቀዱን ኃላፊው አስታውቀዋል ።
በክልሉ የሸበዲኖ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ቱንጋሞ በወረዳው በሚገኙ ትምህርት ቤቶች በአንድ ክፍል 25 ተማሪዎችን አራርቆ ለማስቀመጥ ከ729 በላይ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች እንደሚያስፈልጉ ተናግረዋል ።
ከሚያስፈልጉት ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ 102ቱ በህዝብ ተሳትፎ ተገንብተው ለአገልግሎት መዘጋጀታቸውን ጠቅሰዋል ።
በትምህርት ቤቶች ለሌሎች አገልግሎቶች የዋሉ ክፍሎችን ለመማሪያነት እንዲውሉ ተደርጎ ፍላጎቱን ማሟላት በመቻሉ በሙሉ አቅም ትምህርት ለመጀመር ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል ።
“ኮሮናን በመከላከል ትምህርት ለመጀመር የሚያስፈልጉንን ዝግጅቶች አጠናቀን የጭንብል አቅርቦት ብቻ እየተጠባበቅን ነው” ያሉት ደግሞ በወረዳው የሞሮቾ ሾንዶሎ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ተክሉ አለማየሁ ናቸው።
በትምህርት ቤቱ የእጅ መታጠቢያ ስፍራና የሳኒታይዘር አቅርቦት ዝግጅት ማድረጉን የተናገሩት ርዕሰ መምህሩ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ትምህርቱን ለማስቀጠል የሚያስተባብር ኮሚቴ መቋቋሙን ገልፀዋል።
በወረዳው የዲላ አፈራራ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የወላጅ መምህራን ህብረት ሰብሳቢ አቶ አለማየሁ ፌላሞ ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት ህብረተሰቡን የማስተባበር ሥራ ሲሰራ መቆየቱን ተናግረዋል ።
ህብረተሰቡ ትምህርት በመጀመሩ በመደሰት አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አስታውቀዋል ።