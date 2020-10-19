በአፋር ክልል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተከፈቱ

ሠመራ፣ ጥቅምት 9/2013 (ኢዜአ) በአፋር ክልል ገጠር የሚገኙ ከ600 በላይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ዛሬ ተከፍተው የመማር-ማስማር ስራ እያካሄዱ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
በክልል ደረጃ ዛሬ በኤሊደአር ወረዳ ትምህርት በተጀመረበት ስነ-ስርዓት የተገኙት የቢሮው ኃላፊ አቶ አህመድ መሃመድ ቦዳያ እንደገለጹት በከልሉ በሶስት ዙር የሚጀመረው የዘንድሮው የትምህርት ዘመን ተማሪዎች እራሳቸውን ከኮሮና ጠብቀው መማር እንዲችሉ ቅድመ ዝግጅት ሲደረግ ቆይቷል።
ዝግጅቱ በክልሉ ገጠር ቀበሌዎች በሚገኙ ከ940 በላይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ትምህርት ለማስጀመር እንደሆኑ አስረድተዋል።
እስካሁን በየደረጃው በተሰበሰበው መረጃ መሰረት 604 ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ተቀብለው ማስተማር መጀመራቸውን አስታውቀዋል።
መረጃው ለጊዜው ባይደረሳቸውም ቀሪዎቹም እንደሚከፈቱና ያልጀመሩ ካሉም ተጣርቶ ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ እንደሚወሰድ ኃላፊው ተናግረዋል።
የሃዩ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ-መምህር አቶ ድንቁ አስራት በሰጡት አስተያየት ከኮሮና በመጠንቀቅ ዛሬ ተማሪዎችን ተቀብለው ማስተማር መጀመራቸውን ገልጸዋል።
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በመጠቀም በአንድ ክፍል 25 ተማሪዎች መሰተናገዳቸውን አስረድተዋል።
በትምህርት ቤቱ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ አብዱ መሃመድ እንደተናገሩት በበሽታው ምክንያት ከትምህርት ገበታ ርቀው ቤት በመዋላቸው ተቸግረው ቆይተዋል።
አሁን እራሳቸውን ከኮሮና በመጠበቅ ለመማር ትምህርት ቤት በመከፈቱ መደሰቱንና ትምህርቱን በአግባቡ ለመከታተል መዘጋጀቱን ገልጿል።