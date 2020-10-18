በእንቦጭ ማስወገድ ስራው ከ360 ሺህ በላይ ህዝብ ይሳተፋል

ባህር ዳር (ኢዜአ) ጥቅምት 8/2013 በጣና ሃይቅ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም ለማስወገድ ነገ በሚጀመረው የአንድ ወር ዘመቻ 360 ሺህ ህዝብ እንደሚሳተፍ የጣና ሃይቅና ሌሎች ውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ አስታወቀ።
የኤጀንሲው ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ዘላለም ልየው ለኢዜአ እንገለጹት በሃይቁ ላይ የተከሰተው የእምቦጭ አረም ሃይቁን ለከፍተኛ አደጋ እያጋለጠው ይገኛል።
ባለፉት ዓመታት አረሙን በሰው ሃይልም ሆነ በማሽን በመታገዝ ለማስወገድ ጥረት ሲደረግ መቆየቱን ጠቅሰው፤ ነገር ግን በአረሙ አደገኛ የመራባት ባህሪ ማጥፋት አለመቻሉን ገልፀዋል።
በአሁኑ ወቅትም በሃይቁ ዙሪያ በሚገኙ 30 ቀበሌዎች አራት ሺህ 302 ሄክታር የውሃ አካሉንና ዳርቻውንም መውረሩን ገልፀዋል።
ችግሩን በተባበረ አግባብ ለመፍታትም በነገው እለት ለአንድ ወር የሚቆይ የእምቦጭ አረም የማስወገድ ሃገር አቀፍ ንቅናቄ ለመጀመር ዝግጅት መጠናቀቁን ገልፀዋል።
“በዚሁ የንቅናቄ ስራም የአካባቢው ማህበረሰብና ከሌሎች አካባቢዎች የሚመጡ ግለሰቦች፣ የተቋምት ሰራተኞች፣ በጎ ፈቃደኞች፣ የጉልበት ሰራተኞችና ሌሎችም ይሳተፋሉ”ብለዋል።
ነገ በይፋ በሚጀመረው የእምቦጭ አረም የንቅናቄ የአረም ስራም እስከ 90 በመቶ አረሙን ለማንሳት መታቀዱንም አስታውቀዋል።
ለዚሁ እቅድም ከ92 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት እንደሚያስፈልግ አመልክተው፤ ይህም ከፌደራልና በክልል መንግስት የሚሸፈን መሆኑን ገልጸዋል።
“በአሁኑ ወቅት የእምቦጭ አረምን ለማንሳት ምቹ ወቅት ነው” ያሉት አቶ ዘላለም በቀጣይ ውሃው እየሸሸ ሲሄድ አረሙን የማቃጠል ስራ እንደሚከናወንም አብራርተዋል።
በዘመቻ ስራው በእያንዳንዱ ቀበሌ በቀን ከ250 እስከ 300 ሰው የሚሰታፍ ሲሆን በአጠቃላይ 360 ሺህ ህዝብ ይሳተፋል ተብሎ እንደሚጠበቅም ጠቅሰዋል።
ለዘመቻ ስራው የመንቀሳቀሻ ጀልባዎችን ጨምሮ ከወቅታዊ የኮሮና ወረርሽኝ ጋር በተያያዘም ማስክና ሌሎች ግብዓቶች እንደሚቀርቡም አመልክተዋል።
በነገው እለት በሚጀመረው የእምቦጭ አረም ማስወገድ ዘመቻም የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ ሃላፊዎች ይገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ምክትል ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል።
የእምቦጭ አረም በሃይቁ ላይ ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ መከሰቱ የተገለጸ ሲሆን ከዚህ ዘመቻ በኋላም አረሙን የማስወገድ ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ከኤጀንሲው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።