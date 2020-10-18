በሃረሪ ክልል ሁሉንም ያሳተፈ የተቀናጀ የአንበጣ መከላከል እየተከናወነ ነው…ወይዘሮ ሚስራ አብደላ

ሐረር ኢዜአ ጥቅምት 8/2012 በሐረሪ ክልል የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከልና ለመቆጣጠር ህዝቡን ያሳተፈ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሚስራ አብደላ ጠየቁ።
ወይዘሮ ሚስራ እንደገለፁት የአንበጣ መንጋው በክልሉ ከተከሰተ ጀምሮ ከክልሉ ህዝብና ከተለያዩ አካላት ጋር የመከላከል ስራው በቅንጅት ሲሰራ ቆይቷል።
በአጎራባች አካባቢዎች በአውሮፕላን የታገዘ ርጭት መደረጉን የገለጹት ኃላፊዋ በክልሉ የተከሰተውን ከፍተኛ መጠን ያለው የአንበጣ መንጋ ለመከላከልም ከክልል እስከ ወረዳ ድረስ የተቋቋመው ግብረ-ሃይል ከአጎራባች ወረዳዎች ጋር በመቀናጀት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
“አንበጣው አሁን ያረፈው ህዝቡ በሚኖርበት አካባቢ በመሆኑ በአውሮፕላን የታገዘ ርጭት ማካሄድ በህዝብ ላይ ጉዳት ያደርሳል” ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ ከአካባቢው እንዲንቀሳቀስ በማድረግ በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል ርጭት ለማከናወን የህዝቡ ርብርብ ወሳኝ መሆኑንም ገልጸዋል።
“በአሁኑ ወቅት የአንበጣ መንጋው በክልሉ በተለይም በሶፊና ድሬ ጠያራ ወረዳዎች በስፋት ተከስቷል ” ብለዋል።
የክልሉ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ አቶ ናስር ዩያ በበኩላቸው እንደተናገሩት በክልሉ የአንበጣ መንጋው በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያስከትል በክልሉ የሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣የጸጥታ ቢሮ ሰራተኞች፣የፌዴራልና የክልሉ ፖሊስ አባላት በጋራ እየሰሩ ነው።
“ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ሲከሰት ቶሎ የሚደርሰው የጸጥታ አካላል አሁንም በተለይ በአርሶ አደሩ ሰብል ላይ ጉዳት እንዳይከሰት እያከናወነ የሚገኘው ተግባር የሚያኮራ በመሆኑ ሊመሰገን ይገባል” ብለዋል።
“ሰራዊቱ በመንኛውንም የሰላምና የጸጥታ ስራ ከክለሉ መንግስት ጋር በቅንጅት እየሰራን ነው” ያሉት የምስራቅ ዕዝ የህብረት ዘመቻ ተወካይ ኮሎኔል መሀመድ ሁሴን “በአሁኑ ወቅት የሰከሰተውን የአንበጣ መንጋን ለመከላከል ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር እየሰራን ነው”ብለዋል።
ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሲከሰቱ ሰራዊቱ ከህዝብ ጎን በመሰለፍ ሃላፊነቱን ባግባቡ እንደሚወጣ ገልጸው ሰራዊቱ በቀጣይም የደረሱ ሰብሎችን በመሰብሰብ የበኩሉን ድርሻ እንደሚያበረክት ገልጸዋል።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጃቢር አልይ በበኩላቸው “የጸጥታ አካላት የህብረተሰቡን ደህንነትና ሰላም ከመጠበቅ ጎን ለጎን የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት በመሳተፍ ሃላፊነታቸውን ይወጣሉ”ብለዋል።
በአሁኑ ወቅትም በክልሉ በ8 ወረዳዎች የሚገኙ የፖሊስ አባላት ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የአንበጣ መንጋውን የመከላከል ስራ እያከናወኑ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ሻሚ አብዲ በበኩላቸው በክልሉ ሶስት ገጠር ወረዳዎች በሚገኙ 17 ቀበሌዎች በ1ሺ ሄክታር መሬት ላይ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል በሞተራይዝድ ኬሚካል ርጭትና በባህላዊ መንገድ የመከላከል ስራ እየተከናወነ ይገኛል” ብለዋል።
በአሁኑ ወቅትም የጸጥታ አካላት እያደረጉት ያለውን የመከላከል ስራ በቀጣይም የደረሱ ሰብሎች በሚሰበሰቡበት ወቅት ተመሳሳይ ድጋፋቸውን በመስጠት አጋርነታቸውን እንደሚያስቀጥሉ ተናግረዋል።
በክልሉ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል በተከናወነው ስራ የምስራቅ እዝ የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎችን ጨምሮ የክልሉ የተለያዩ አመራሮችና ማህበረሰቡ ተሳታፊ ሆነዋል።