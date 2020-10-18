ጤናማ ማህበረሰብ በመገንባት የብልፅግና ጉዞን ለማሳካት እየተሰራ ነው-የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር

ሀዋሳ ጥቅምት 8/2013 (ኢዜአ) ጤናማ ማህበረሰብ በመገንባት የተጀመረውን የብልፅግና ጉዞ ለማሳካት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አስታወቁ።
በክልሉ በምእራብ ኦሞ ዞን የተገነባ የባቹማ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ዛሬ በምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ተመርቆ ለአገልግሎት በቅቷል።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርዕስቱ ይርዳው በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደገለጹት በሀገሪቱ የሚፈለገውን ብልፅግና ለማረጋገጥ በየደረጃው ጤናማ ማህበረሰብ ማፍራት ያስፈልጋል።
መንግስት ጤናማ ማህበረሰብ በማፍራት የተጀመረውን የብልፅግና ጉዞ ከዳር ለማድረስ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ።
በዘርፉ የተያዘውን አቅጣጫ ተግባራዊ ለማድረግ እየተከናወኑ ካሉ ስራዎች መካከል የጤና መሰረተ ልማትን በማስፋፋት አገልግሎቱን ተደራሽ ማድረግ አንዱ መሆኑን ጠቅሰዋል ።
በተለይ በወረዳ ማእከላት የሚገነቡ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ተደራሽ መሆን የእናቶችና ህፃናት ጤናን ለማበልጸግ መሳኝ መሆኑን ጠቁመዋል።
በተያዘው በጀት አመት ነባር የጤና ተቋማት ግንባታዎችን በማጠናቀቅ ስራ ለማስጀመር ትኩረት መሰጠቱን በመጥቀስ ዛሬ የተመረቀው ሆስፒታል የእንቅስቃሴው አካል እንደሆነ አመልክተዋል።
የምእራብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፋጂዮ ሳፒ በበኩላቸው የሆስፒታሉ ግንባታ ስራ በተለያዩ ምክንያቶች ለዘጠኝ አመት ተጓቶ መቆየቱን አስታውሰዋ።
አስተዳደሩ በሰጠው ትኩረት የግንባታ ስራው ከነበረበት ችግር ተላቆ ለምረቃ ማብቃቱን ጠቅሰዋል።
ሆስፒታሉ አሁን ላይ ከ140 በላይ የጤና ባለሙያዎችና የአስተዳደር ሰራተኞች ቅጥር ተደርጎለት ለአገልግሎት ክፍት መደረጉን ዋና አስተዳዳሪው አስታውቀዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ከምእራብ ኦሞ ዞን ከተውጣጡ የህዝብ ተወካዬች አባላት ጋር በወቅታዊ ጉዳይች ላይ በበቹማ ከተማ እየመከሩ መሆኑ ታውቋል ።