በሚኒስትሯ የተመራ ልዑካን ቡድን በዳሰነች ወረዳ በኦሞ ወንዝ ሙላት የተፈናቀሉ ወገኖችን ጠየቁ

ሐዋሳ ጥቅምት 8/2013 (ኢዜአ) በሴቶች፣ ወጣቶችና ህጻናትጉዳይ ሚኒስትር የተመራ ልዑካን ቡድ ን በደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ በኦሞ ወንዝ ሙላት ከቄያቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ጠየቁ ።
ሚኒስትሯ ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂና የልዑክ ቡድን አባላት በወረዳው ደለሬለ ቀበሌ የሚገኙ ተፈናቃዮችን በመጎብኘት አፅናንተዋል።
ሚኒስትሯበወቅቱ ባስተላለፉት መልዕክት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በደስታና በችግር ወቅት የመተባበር ባህሉን በማጎልበት ከተፈናቃዮቹ ጎን እንዲቆም ጠይቀዋል።
ከጊዜያዊ ሰብኣዊ ድጋፎች ባሻገር ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ማቋቋም እንደሚገባም ወይዘሮ ፊልሰን አሳስበዋል።
የደቡብ ክልል ሴቶች፣ወጣቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ባዘጋጀው በዚሁ የተጎዱ ወገኖች ጥየቃ ላይ የተሳተፉ የኪነጥበብ ባለሙያዎችና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አባላት ተፈናቃዮችን ለመርዳት ሁሉም ወገን እጁን እንዲዘረጋ ጥሪ አቅርበዋል።
ተፈናቃዮችን ለመርዳት የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ ህዝቡን የማስተባበር ስራ በመስራት ወገናዊ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል ።
በደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ በኦሞ ወንዝ ሙላት ምክንያት ከ62 ሺህ በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ኢዜአ መዘገቡ ይታወሳል ።