ህብረቱ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል 300 ሚሊዮን ዶላር ለማሰባሰብ አቅጄያለሁ አለ

አዲስ አበባ ጥቅምት 8 /2013 (ኢዜአ) የአፍሪካ ህብረት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከልል 300 ሚሊዮን ዶላር ለማሰብሰብ ማቀዱን አስታወቀ፡፡
ወረርሽኙ በአህጉሪቱ ካደረሰባት ጉዳት ለመውጣት 647 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልጋት ተገልጿል፡፡
ጥቅምት 14/2013 በኢንተርኔት በሚካሄደው መርሃ ግብር ገቢው የሚሰባሰበው ከተለያዩ ተቋማትንና ግለሰቦች ነው፡፡
ገቢውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአህጉሪቱ ያስከተለውን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ና ሰብዓዊ ተፅእኖ ለማቃለል እንደሚረዳውም አስታውቋል፡፡
በዚህም የአፍሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከልን አቅም ለማሳደግ፣ የጤና ሥርዓቱን ለመደገፍና የኮቪድ-19 የህክምና ቁሳቁስ ምላሽ ለመስጠት የሚደረገውን ጥረት እንደሚታገዝበት አስታውቋል፡፡
አፍሪካውያን በመርሃ ግብሩ በመሳተፍ ወረርሽኙ በአህጉሪቱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሰብዓዊ ቀውስ ምላሽ ለመስጠት ተሳትፎ እንዲያደርጉ ህብረቱ ጥሪ አቅርቧል፡፡
በመርሃ-ግብሩ ላይ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድኃኖምን ጨምሮ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንትና የህብረቱ የወቅቱ ሊቀ-መንበር ሲሪል ራማፎሳ፣ የህብረቱ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ ማሃማትና የአፍሪካ ህብረት ኮቪድ-19 ምላሽ ፈንድ አስተዳደር ሰብሰቢ ፕሮፌሰር ቤኔዲክት ኦርማህ ንግግር እንደሚያደርጉ ተገልጿል፡፡
የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልዕክተኛና የቀድሞዋ የናይጄሪያ የገንዘብ ሚኒስትርን ጎዚ ኦኮንጆ ለዌላ የመርሃ ግብሩ አካል እንደሚሆኑ ይጠበቃልም ብሏል፡፡
እንዲሁም ተጽእኖ ፈጣሪ መሪዎችና ዓለም ዓቀፍ አርቲስቶችን በአንድነት ያሰባስባል ተብሎ እንደሚጠበቅም ሲሆን፤ከነዚህም ታዋቂ እውቅ አፍሪካውያን የሙዚቃ ሰዎች ይገኙበታል፡፡ ብሩክታዊት ጌታሁን በቅጽል ስሟ ቤ.ቲ.ጂ እንደምትሳተፍም ተገልጿል፡፡
ፕሬዚዳንት ራማፎሳ ባስተላለፉት መልዕክት “በትውልዳችን ላይ የተከሰተውን የጤና ቀውስ በአንድነት እንደ አህጉር በጋራ ሁነን የምንመክትበት ወቅት አሁን ነው” ብለዋል፡፡
ህብረቱ ባለፈው ዓመት በኮቪድ-19 ጉዳት ለደረሰባቸው አፍሪካውያን የሚውል 44 ሚሊዮን ዶላር አስባስቧል፡፡ከዚያም ቀደም ሲል ድጋፍ የሚያሰባስብበት “የአፍሪካ ህብረት የኮቪድ-19 ምላሽ ፈንድ” አቋቋሟል፡፡
ህብረቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተፅእኖን ለማቃለል ለሚቀጥሉት ስድስት ወራት ለአቅርቦቶች የሚያስፈገውን 647 ሚሊዮን ዶላር ለመሰባሰብ በመስራት ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል፡፡
በአህጉሪቱ በኮቪድ 19 እስካሁን 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ሰዎች የተያዙ ሲሆን፡፣40 ሺህ የሚደርሱ ሰዎች ሕይወት ማለፉን ሪፖርቶች ያሳያሉ፡፡
የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ እንደሚመለክተው በቅርቡ በኢትዮጵያ፣ በሞሮኮ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በቱኒዚያና ሊቢያ በበሽታው የሚያዙና ሕይወታቸው የሚያልፉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል፡፡