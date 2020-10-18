የመንግሥት የመሬት ይዞታዎች የሕዝብ ፍላጎት በሆኑ ሜጋ ፕሮጀክቶች ሊለሙ ነው

አዲስ አበባ ጥቅምት 8 /2013 (ኢዜአ) በፌዴራል መንግሥት መስሪያ ቤቶች፣ ተጠሪ ተቋማትና የልማት ድርጅቶች ታጥረው አገልግሎት የማይሰጡ የመሬት ይዞታዎችን በመለየት ሊያለማቸው መሆኑን የመሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን አስታወቀ።
በመንግሥት ይዞታ ሥር ሆነው ወደ ልማት የሚገባባቸው ዘርፎች እስካሁን በመንግሥትና በግል ባለሃብቶች ያልተከናወኑ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ናቸውም ተብሏል።
የመሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን የፌዴራል አስፈፃሚ ተቋማትን እንደገና ለማደራጀት በወጣው አዋጅ ቁጥር 1097/2011 የተቋቋመ የመንግሥት የልማት ድርጅት ነው።
ኮርፖሬሽኑ ተጠሪነቱ ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ሆኖ የፌዴራል ተቋማት የመሬት ይዞታዎችን ለኢንቨስትመንት እንዲውሉ በማድረግ ገቢ የሚያመነጭ ነው።
እንደ ኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሌንሳ መኮንን ገለፃ በ2022 ዓ.ም በተቀናጀ መንገድ ቀጣይነት ያለው ልማት በማረጋገጥ ኅብረተሰቡን ያማከለ የፌዴራል የመሬት ይዞታ ልማትና አስተዳደር ሥርዓት የመመስረት ዕቅድም አለው።
ዋና ዳይሬክተሯ በመንግሥት ስር ሆነው በአግባቡ የማይለሙ ወይም ካሉበት በላይ መልማት የሚችሉ የመሬት ይዞታዎችን የማልማት ስልጣን ለኮርፖሬሽኑ ተሰጥቶታል ሲሉ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ መሬት አንዱና ዋነኛው ሃብት ቢሆንም በመንግሥት፣ በግለሰብና በተለያዩ ድርጅቶች ይዞታ ስር ሆኖ የሚፈለገውን ያህል እየለማበት እንዳልሆነ ጠቁመዋል።
የፌዴራል መንግሥት ተቋማት ለኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ልማት ብለው የወሰዷቸውን ቦታዎች በመመዝገብ፣ ልኬታቸውን በማወቅና የልማት ደረጃቸውን በማየት ወደ ኢንቨስትመን እንዲገቡ እናደርጋለን ብለዋል።
በዚሁ መሰረትም በ2012 ዓ.ም 80 በመቶ የሚሆኑ የፌዴራል መንግሥት የመሬት ይዞታዎች ተለይተው መመዝገባቸውን ገልጸዋል።
30 በመቶ የሚሆን የመሬት ይዞታ መለካቱንና ለእርሱ የሚሆን የመረጃ ቋት እየተዘጋጀ መሆኑንም እንዲሁ።
ይህም የአገሪቷን ኢኮኖሚ በማነቃቃት በስራ ዕድል ፈጠራና ቴክኖሎጂ ሽግግር የጎላ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል ዋና ዳይሬክተሯ።
የመሬት ይዞታዎቹ ጥቅም ላይ የሚውሉት ከፍተኛ ገቢ ሊያስገኙ በሚችሉ የኢንቨስትመንት ዘርፎች መሆኑንም ገልጸዋል።
ኮርፖሬሽኑም መሬቱን ለአልሚዎች በማቅረብ እንደ ልማቱ አይነት በመቶኛ ድርሻ እንዲኖረው ይደረጋል፤ የገቢ ምንጩም ይኸው ይሆናል ነው ያሉት።
በመሬት ይዞታዎች ትንታኔ ሰርቶ የት፣ መቼና እንዴት መሰራት አለበት የሚለውን በመለየት ፕሮጀክቶች ተቀርጸዋልም ብለዋል።
ጤና፣ ሆቴል፣ ቱሪዝም፣ ቤቶች ልማትና የቴክኖሎጂ ዘርፎች ቅድሚያ የሚሰራባቸው የኢንቨስትመንት መስኮች እንደሆኑ ጠቅሰው፤ ፕሮጀክቶቹም እስካሁን መንግሥትና የግል ተቋማት ያልደረሱባቸው የአገርና የሕዝብ ፍላጎቶችን ያማከሉ ናቸው ብለዋል።
በፌዴራል መስሪያ ቤቶች፣ ተጠሪ ተቋማትና የልማት ድርጅቶች ታጥረው የተቀመጡ ሰፋፊ የመሬት ይዞታዎች የአገርና የሕዝብን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ዕድገት መለወጥ የሚችሉ አገራዊ ሃብቶች መሆናቸውንም አክለዋል።