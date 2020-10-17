በኢትዮጵያ መዋዕለ ነዋያቸውን የሚያፈሱ የፈረንሳይ ባለሀብቶች ቁጥር ባለፉት 5 ዓመታት በሁለት እጥፍ ጨምሯል – አምባሳደር ሬሚ ማሪሾ

አዲስ አበባ፣ጥቅምት 7/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ መዋዕለ ነዋያቸውን የሚያፈሱ የፈረንሳይ ባለሀብቶች ቁጥር ባለፉት አምስት ዓመታት በሁለት እጥፍ መጨመሩን በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሪሾ ገለጹ።
በፈረንሳይ ትልቁ የኢንቨስትመንት ማህበር ልዑካን ቡድን ከሁለት ወር በኋላ ኢትዮጵያን እንደሚጎበኝም ጠቁመዋል።
በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሪሾ በኢትዮጵያ መዋዕለ ነዋያቸውን የሚያፈሱ የፈረንሳይ ባለሀብቶች ቁጥር አሁን ላይ 55 መድረሱንና ይህም ከአምስት ዓመት በፊት ከነበረው አንጻር በሁለት እጥፍ መጨመሩን ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ እየሰሩ የሚገኙት የፈረንሳይ ኩባንያዎች በኢነርጂ ዘርፍ በተለይም በእንፋሎትና በሃይድሮ ፓወር የንግድ ልማት እንዲሁም በአምራች ዘርፍ በዋነኛነት መሰማራታቸውን አመልክተዋል።
ታዋቂ የፈረንሳይ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በኢነርጂ፣ ሎጅስቲክና ቴሌኮም ዘርፎች መዋዕለ ነዋያቸውን ለማፍሰስ ፍላጎት እያሳዩ መሆኑንም አምባሳደሩ ተናግረዋል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ በሎጅስቲክና በባህር ትራንስፖርት የሚታወቁ የፈረንሳይ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የመሰማራት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል።
አምበሳደሩ በቴሌኮም መስክም በኢትዮጵያ ለመሰማራት የሚሰጠውን ፈቃድ ለማግኘት የፈረንሳይ ኩባንያዎች ትልቅ ፍላጎት እንዳላቸውም አክለዋል።
የፈረንሳዩ የቴሌኮም ኩባንያ ፍራንስ ቴሌኮም በኢትዮጵያ ፈቃድ ለማግኘት እየተወዳደረ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ኤምባሲ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም የፈረንሳይ ባለሀብቶችን ለመሳብ እየሰራ መሆኑንም ነው አምባሳደር ሬሚ የጠቆሙት።
በሕዳር 2013 ዓ.ም በፈረንሳይ “ሚሽን አፍሪካ” መርሃ ግብርን ጨምሮ የተለያዩ ሁነቶች ይዘጋጃሉም ብለዋል።
በፈረንሳይ ትልቁ የኢንቨስትመንት ማህበር የልዑካን ቡድን አባላት ከሁለት ወር በኋላ ኢትዮጵያን እንደሚጎበኙና ይህም ባለሀብቶችን ለመሳብ የሚደረገው ስራ አካል ነው ብለዋል አምባሳደሩ።
የፈረንሳይ ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው መዋዕለ ነዋያቸውን ያፈሳሉ የሚል ተስፋ አለኝ ያሉት አምባሳደር ሬሚ በአገሪቷ ያለው የኢንቨስትመንት አቅም ትልቅ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ባለፈው ዓመት ኢትዮጵያን ከጎበኙ በኋላ የሁለቱ አገራት ግንኙነት እያደገ መምጣቱንና የመሪዎች ጉብኝት ይበልጥ ትብብሩን እንዳጠነከረውም ገልጸዋል።
የኢትዮጵያና ፈረንሳይ መንግስት አገራቱ ባስቀመጧቸው ዋንኛ የትኩረት መስኮች አማካኝኝነት መንግስታቸው ድጋፉን እንደሚያደርግ አመልክተዋል።
“ትኩረታችንን የምናደርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩና ፕሬዚዳንቱ በጋራ በወሰኗቸው የቅድሚያ የትኩረት መስኮች ላይ ነው ፤ለዚህም የተለያዩ አማራጮችን እንጠቀማለን ዋናው መሳሪያችን በፈረንሳይ የልማት ኤጀንሲ በኩል ከ500 ሚሊዮን ዩሮ በላይ በሆነ የፋይናንስ ወጪ በሚደረግበት ፕሮጀክት አማካኝነት የልማት ድጋፍ ማድረግ ነው፤ እ.አ.አ በ2021 አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሚደግፉ ፕሮጀክቶች በቅርቡ ይቀረጻሉ እንዲሁም በረጅም ጊዜ በሚከፈል የ70 ሚሊዮን ዩሮ ብድር ይሰጣቸዋል።” ብለዋል አምባሳደር ሬሚ።
የፈረንሳይ መንግስት በኢትዮጵያ እየተካሄዱ ያሉትን የለውጥ ስራዎች ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑንም አምባሰደሩ አረጋግጠዋል።
በሌላ በኩል ፈረንሳይ ከኢትዮጵያ ጋር በባህል ዘርፍ ለረጅም ጊዜ የቆየ ትብብር እንዳላትና በቀጣይ ዓመታትም ይሄንን ትብብር ከአባትና ቅድመ አያት የተወረሱ ታሪካዊ ሀብቶች በሚያጠናው ዘርፍ (ፓትሪሞኒ) በባህልና ቅርሶች መስክ ለማጠናከር መንግስታቸው እንደሚሰራ አመልክተዋል።
“በዓለም አቀፍ ደረጃ ፈረንሳይ በመጀመሪያ ደረጃ የምትቀመጥ ናት ይህም የሆነው ባሏት የዱር እንስሳትና የባህር ዳርቻዎች ሳይሆን ያሏትን የባህል ቅርሶችና ከአባትና ቅድመ አያት የተወረሱ ታሪካዊ ሃብቶች በመጠበቋ ምክንያት ነው” ብለዋል አምባሳደር ሬሚ።
ከዚህም አኳያ ኢትዮጵያ በነዚህ ዘርፎች ትልቅ ሃብቶች አሏት ፈረንሳይም የባለሙያዎች የልምድ ልውውጥ በማድረግ ከኢትዮጵያ ጋር መስራት ትሻለች ብለዋል።
ኢትዮጵያና ፈረንሳይ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት እ.አ.አ በ1897 በተፈረራሙት የወዳጅነት ስምምነት አማካኝነት ነው።
የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በመጋቢት 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያን በጎበኙበት ወቅት ሁለቱ አገራት የወታደራዊ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት መፈራመማቸው ይታወሳል።
በስምምነቱ ኢትዮጵያ ለምታቋቁመው የባህር ሃይል ድጋፍ ማድረግንም ተካትቷል።
ኢትዮጵያ በዋነኝነት ቡና፣ ማር፣ ጥጥ፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶችና የከበሩ ማዕድናትን ለፈረንሳይ የምትልክ ሲሆን አውሮፕላንና የአውሮፕላን አካላት፣ ማሽነሪ፣ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶችና መድሐኒትና ሌሎችንም ከፈረንሳይ ታስገባለች።