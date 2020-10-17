ከቀረጥ ነፃ የሚገቡ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎችን ስርአት አለማስያዝ የአገርን ኢኮኖሚ ለቀውስ ይዳርጋል

ጥቅምት 07/2013 (ኢዜአ) ከቀረጥ ነፃ የሚገቡ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎችን ስርአት አለማስያዝ የአገርን ኢኮኖሚ ለቀውስ እንደሚያጋልጥ ተገለጸ፡፡
የኮሮና ቫይረስ ስርጭት አነስተኛ ገቢ ያላቸው ህብረተሰብ የሚደርሰውን የኢኮኖሚ ጫና ለመቀነስ መንግስት መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ቢያደርግም የዋጋ ንረቱ እንደቀጠለ መሆኑን ኢዜአ ያነጋገራቸው ሸማቾች ያስረዳሉ፡፡
የአዲስ አበባ ነዋሪ ወይዘሮ ለምለም ሞገስ መንግስት ከውጭ የሚገቡ ምርት ከቀረጥ ነፃ ማደረጉን በሚዲያ ቢሰሙም ነጋዴዎች ቅናሽ አለማድረጋቸውን ገልጸዋል፡፡
“በተለይም ዘይትና ስኳር ላይ ያለው ችግር ከባድ ነው። አከፋፋዮቹ በድብቅ ለሚፈልጉት ነጋዴና ወዳጅ ዘመድ እየሰጡ ምርት አለቀ ማለት የተለመደ ነው” ያሉን ሌላኛዋ አስተያየት ሰጪ ወ/ሮ እጅጋየሁ ደበበ ናቸው፡፡
መንግስት በወረርሽኙ ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን የኑሮ ውድነት ለማስቀረት የሚያደርገውን ጥረት መልካም ሆኖ ሳለ አላስፈላጊ ዋጋ የሚጨምሩና ምርት የሚደብቁ ህገ-ወጥ ነጋዴዎችን ተገቢውን ቁጥጥር ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ደኑ እንደሚሉት መንግስት በድጎማ ለህብረተሰቡ የሚያሥገባቸው መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ነጋዴው በውድ ዋጋ የሚሸጥ ከሆነ በአገር ኢኮኖሚ ላይ መንታ ጉዳት ያስከትላል፡፡
“መንግስት ሸቀጦች ከቀረጥ ነፃ ሲያስገባ አላማ አለው” ይህም በኮቪድ 19 ምክንያት በአገሪቷ ሊፈጠር የሚችለውን የኢኮኖሚ ቀውስ ለማረጋጋት ያለውን ድርሻ በማመዛዘን መሆኑን በመጥቀስ፡፡
ከዚህ በተቃርኖ “የፍጆታ እቃዎች ላይ አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ መኖር ተገልጋዩ ከማማረር ባሻገር ከፍተኛ የሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ መናጋት ያስከትላል” ብለዋል ምሁሩ፡፡
በተለይም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚያሳድረው ተፅእኖ ቀላል እንደማይሆን በመጥቀስ።
ከቀረጥ ነፃ በሚገቡ መድሃኒትና ምግብ ነክ ምርቶች መንግስት በቢሊየን የሚቆጠር ገቢ የሚያጣ በመሆኑ ይህን እድል ህብረተሰቡ ሳይጠቀም ህገ-ወጥ ነጋዴ በመሃል ካስቀረው ሁለተኛ ጉዳት ነውም ብለዋል፡፡
አክለውም ህገ ወጥ ነጋዴዎችን ስርአት ማስያዝ ካልተቻለ መንግስት ላይ አላስፈላጊ ከፍተኛ ጫና እንደፈጥር ነው የተናገሩት፡፡
ህዝቡ ህገወጥ ነጋዴዎችን በማጋለጥ ከመንግስት ጎን በመቆም የድረሻውን እንዲወጣና ሚድያዎችም የግንዛቤ ስራዎች እንዲያጠናክሩ መክረዋል፡፡