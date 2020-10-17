ከዲያስፖራው ማህበረሰብ የአንበጣ መንጋ ለመከላከል የሚያግዝ ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተገኘ

መቀሌ /ደሴ; ጥቅምት 07/2013(ኢዜአ) በትግራይ ክልል የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል የሚያግዝ ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ድጋፍ መገኘቱን የትግራይ ልማት ማህበር አስታወቀ።
በሌላ በኩል በምስራቅ አማራ በአንበጣ መንጋ ሰብላቸው ለወደመባቸው አርሶ አደሮች ከአምስት ሺህ ኩንታል በላይ ዱቄትና 20ሺህ ሊትር ዘይት የማሰራጨት ስራ እየተካሄደ ነው።
የትግራይ ልማት ማህበር ፈጻሚ ዳይሬክተር ዶክተር አክልሉ ኃይለሚካኤል እንደተናገሩት፣ የክልሉ ተወላጅ የሆኑ የዲያስፖራ ማህበረሰብ በማስተባበር ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሰበሰበ።
የዲያስፖራው ማህበረተሰብ የገንዘብ ድጋፉን ያደረጉት የአንበጣ መንጋ በክልሉ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ተከትሎ እንደሆነ አስረድተዋል።
ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ እንዳረጋገጡላቸውም አስታውቀዋል።
በተጨማሪም ልማት ማህበሩ በክልሉ ውስጥ ያጋጠመውን አንበጣ መንጋ ለመከላከል የሚውል 300 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጉን ዶክተር አክልሉ ጨምሮው ገልጸዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለም የአንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ በተወካዩ በአቶ አክሊሉ ሐየሎም አማካኝነት አምስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል።
በትግራይ ደቡባዊ ዞን አሁንም የመከላከል ስራ ተጠናክሮ ቢቀጥልም የአንበጣ መንጋው ወረራ አሁንም በሰብል ምርት ላይ ጉዳት እያዳረሰ መሆኑም ተመልክቷል።
በሌላ በኩል በምስራቅ አማራ በአንበጣ መንጋ ሰብላቸው ላወደመባቸው አርሶ አደሮች ከአምስት ሺህ ኩንታል በላይ ዱቄትና 20ሺህ ሊትር ዘይት የማሰራጨት ስራ እየተካሄደ ነው።
የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ምክትል ኮሚሽነር ወይዘሮ እታገኘሁ አደመ እንደገለጹት በመንግስት ከተመቻቸው ከዚሁ ድጋፍ ውስጥ ሁለት ሺህ ኩንታል ዱቄትና የምግብ ዘይት ዛሬ በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ ለሚገኙ አርሶ አደሮች ተሰራጭቷል።
ቀሪው በሌሎች ወረዳዎች ችግሩ ለደረሰባቸው የሚውል ነው፤ በዘላቂነት እንዲቋቋሙም ክልሉ ኃላፊነቱን ይወጣል ብለዋል፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሰይፉ ሰይድ በበኩላቸው ክልሉ ካደረገው በተጨማሪ 80 ኩንታል ዱቄት፣ 29 ኩንታል ማካሮኒ ፣ 200 ካርቶን ብስኩት ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል፡፡
በአንበጣ ሰብላቸው የተጎዳባቸው አርሶ አደሮች ለችግር እንዳይጋለጡ የመስኖ አማራጮችን ጭምር በመጠቀም በዘላቂነት ለማቋቋም እየሰራን ነው ብለዋል፡፡
የወረባቦ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱ አደም በወረዳው ከ9 ሺህ ሄክታር በላይ የተዘራ ሰብል በአንበጣ በመውደሙ ከ56 ሺህ በላይ ቤተሰቦች ለችግር መጋለጣቸውን ተናግረዋል።
ዛሬ የተደረገው ድጋፍም ችግሩን በጊዜያዊነት በማቃለል ህብረተሰቡ ተረጋግቶ እንዲኖር የሚያስችል መሆኑን አስረድተዋል።
በወረዳው የ013 ቀበሌ አርሶ አደር አህመድ አብደላ በሰጡት አስተያየት በሁለት ሄክታር ማሳቸው የዘሩት ማሽላና ሰሊጥ ሙሉ በሙሉ በአንበጣ መንጋው እንደጠፋባቸው አመልክተው በተደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን ገልጸዋል፡፡
በምስራቅ አማራ በ10 ወረዳዎች የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል በአውሮፕላን የታገዘ ርብርብ እየተደረገ መሆኑም ተመልክቷል፡፡