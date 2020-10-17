ለትምህርት ስራ መሳካት ከማህበረሰብ ሬዲዮና ኮሙዩኒኬሽን ባለሙያዎች የላቀ ሚና እንደሚጠበቅ ተገለጸ

አዳማ ጥቅምት 07/2013 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ በሽታን እየተከላከሉ የመማር ማስተማሩን ስራ የተሳካ ለማድረግ ከማህበረሰብ ሬዲዮና ኮሙዩኒኬሽን ባለሙያዎች የላቀ ሚና እንደሚጠበቅ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ።
በሚቀጥለው ሰኞ በሚጀመረው የመማር ማስተማር ዝግጅት ዙሪያ ሚኒስቴሩ ከማህበረሰብ ሬዲዮ፣ የክልል ኮሙዩኒኬሽንና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር በአዳማ ከተማ እየተወያየ ነው።
ለሁለት ቀናት በተዘጋጀው የውይይቱ መድረክ የትምህርት ሚኒስቴር የኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ሀረጓ ማሞ በመድረኩ እንደተናገሩት የኮሮና መከላከልን መሰረት ባደረገ መልኩ አጠቃላይ የትምህርት ፕሮግራም ከቀጣዩ ሰኞ ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል፤ ለዚህም ዝግጅት ተጠናቋል።
ፕሮግራሙን የተሳካ እንዲሆን ከማህበረሰብ ሬዲዮና የክልል ኮሙዩኒኬሽን ባለሙያዎች የላቀ ሚና እንደሚጠበቅ ገልጸዋል።
የመድረኩ ዓላማ በየክልሉ ትምህርት ለመጀመር ያለው ዝግጅት የማህበረሰብ ሬዲዮና ኮሙዩኒኬሽን ባለሙያዎች ተቀናጅተው መስራታቸውን ለመገምገምና ክፍተቶች በመለየት ህብረተሰቡና የተማሪ ወላጆችን በማሳተፍ ቀጣይ ንቅናቄ ለመፍጠር ነው።
በዚህም መከላከልን መሰረት ያደረገ የመማር ማስተማር ፕሮግራም ውጤታማ ከማድረግ ባለፈ የትምህርት መቋረጥን ለመቀነስ፣ በመደበኛና ቅድመ መደበኛ ትምህርት ሁሉም ተማሪዎች የመማር ዕድል እንዲያገኙ ለማስቻል ነው ብለዋል።
የመማሪያ ክፍሎች አመቺነት፣ የንፅህና መጠበቂያና ውሃ በበቂ ሁኔታ በትምህርት ቤቶች መኖሩን የመፈተሽና መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ማድረስ ከሙያተኞቹ የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን ዳይሬክተሯ አስታውቀዋል።
በክልሉ የአጠቃላይ ትምህርት ፕሮግራም ለማስጀመር ዝግጅት መደረጉን የገለጹት ደግሞ የመድረኩ ተሳታፊ የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ የኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ፉርዶስ አቡበከር ናቸው።
በገጠርና ከተማ ያሉ ትምህርት ቤቶች ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች ከመገንባት ጀምሮ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል፣ የንፅህና መጠበቂያ ሳኒታይዘርና ውሃ በትምህርት ቤትና በቤተሰብ እንዲዘጋጅ መደረጉን ተናግረዋል።
“ከመምህራን፣ የተማሪ ወላጆችና ከርዕሰ መምህራንና ከሚዲያ ተቋማት ጋር በትብብር እየሰራን ነው” ብለዋል።
በአንድ ክፍል ከ20 እስከ 25 ተማሪ እንዲስተናገድ በቂ ዝግጅት መደረጉንም አስረድተዋል።
በአፋር የሠመራ ኤፍ ኤም የሬዲዮ ጋዜጠኛ ኢብራሂም አሀመድ በሰጠው አስተያየት በክልሉ ኮሮና፣ ጎርፍና የአንበጣ ወረርሽኝ ቢኖርም ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችል ግንዛቤ ላይ እየሰራን ነው ብለዋል።
በተለይ ጎርፍ ጉዳት ባደረሰባቸው 20 ወረዳዎች ያሉ ትምህርት ቤቶች ለመማር ማስተማር ዝግጁ እንዲሆኑ ቅኝት በማድረግ ለመንግስትና ህብረተሰቡ መረጃ እየሰጡ መሆኑን ተናግሯል።
የተማሪ ወላጆች፣ መምህራን፣ ተማሪዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እንዲሰሩ ንቅናቄ ለመፍጠር ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝም ገልጿል።