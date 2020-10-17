በጋምቤላ ክልል ጎርፍ ባስከተለው ጉዳት የጠፋውን ሰብል በበጋው ልማት ለማካካስ ዝግጅት ተደረገ

ጋምቤላ፣ ጥቅምት 7/2013 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል በክረምቱ ጎርፍ ባስከተለው ጉዳት የጠፋውን ሰብል በዘንድሮው የበጋ ወራት ልማት ለማካካስ ዝግጅት መደረጉን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ገለጸ፡፡
በጋምቤላ ክልል በዘንድሮው የበጋ ወራት ከ38 ሺህ 350 ሄክታር በላይ መሬት በተለያየ ሰብልና የጓሮ አትክልት ለማልማት ታቅዷል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ኡጁሉ ሉዋል ለኢዜአ እንደገለጹት ባለፈው የመኸር ወቅት ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ አንድም መሬት ፆም እንዳያድር በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የተሻለ አፈፃፀም የነበረ ቢሆንም ጎርፍ ባስከተለው ጉዳት ከ32 ሺህ በላይ ሄክታር ሰብል ጠፍቷል።
በጎርፍ የጠፋውን ሰብል በበጋው ወራት የግብርና ልማት ለማካካስ የተጠናከረ አደረጃጀትና የህዝብ ንቅናቄ በመፍጠር ለመስራት ቢሮው መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
ጎርፍ ባስከተለው ጉዳት የተፈናቀሉ ከ33 ሺህ በላይ ወገኖች እርዳታ ማቅረብ ዘላቂ መፍትሄ ስለማይሆን በበጋው ግብርና ልማት በተጠናከረ መልኩ በማሳተፍ በምግብ እራሳቸውን እንዲችሉ የማድረግ ስራ ይከናወናል ብለዋል።
በአሁኑ ወቅትም የወንዞች ሙላት እየቀነሰ በመምጣቱ በተለይም የእርጥበታማ አፈርን ፣አነስተኛ መስኖንና ሌሎች የውሃ አመራጮችን በመጠቀም የሚከናወነውን የግብርና ልማት ከተያዘው ወር አጋማሽ ጀምሮ ወደ ሥራ ለመግባት ዝግጅት መደረጉን ኃላፊው ተናግረዋል።
ከዝግጅቱም መካከል የተለያዩ የጓሮ አትክልት ምርጥ ዘር፣ የውሃ መሳቢያ ፓምፖችና ሌሎች የምርት ግብዓቶች ማቅረብ እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
በዚህም በበጋው ወራት ለማልማት ከታቀደው 38 ሺህ 358 ሄክታር መሬት ከአንድ ሚሊዮን 300 ሺህ ኩንታል በላይ የሰብልና የጓሮ አትክልት ምርት ለመሰብሰብ ግብ መያዙን አመልክተዋል።
ይህም እቅድ ከቀዳሚው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በመሬት ስፋት በሶስት ሺህ ሄክታርና በሚጠበቀው ሰብል ደግሞ በ350 ሺህ ኩንታል ብልጫ እንደሚኖረው አቶ ኡጁሉ አስረድተዋል።
በክልሉ ኢታንግ ልዩ ወረዳ በአዋኝ ቀበሌ በጎርፍ ከተፈናቀሉ ነዋሪዎች መካከል ወጣት ሞሲስ በሰጠው አስተያየት የባሮ ወንዝ ሞልቶ በመፍሰስ ባስከተለው ጉዳት ያለሙት ሰብል ወድሞባቸው ለችግር መጋለጡን ተናግሯል።
በመንግስት በኩል የምግብ እህል ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ጠቅሶ ሆኖም የእርሻ መሳሪያና ሌሎች ግብዓት እገዛ ቢያገኙ የወንዙ ሙላት እየቀነሰ በመምጣቱ ወደ ግብርና ልማት ለመግባት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጿል።
የግብርና ልማት ለመጀመር በተለይም የአነስተኛ የእርሻ መሳሪያና ሌሎች ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የገለጹት ደግሞ ሌላው የጎርፉ ተጎጂ በጅካዎ ወረዳ ባኝሪያል ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ኛዟል ቢዴድ ናቸው።
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡጁሉ ሉዋል በተፈናቃዮች ስለተነሳው ችግር ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ አነስተኛ የእርሻ መሳሪያዎችና የምርት ግብዓቶች በልዩ ሁኔታ ድጋፍ እንደሚደረግላችው ገልጸዋል።