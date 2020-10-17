ኮርድኤድ የተባለው ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅት በኢትዮጵያ ለኮቪድ- 19 መከላከያ ግብዓቶች ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 7/2013 (ኢዜአ) ኮርድኤድ የተባለው ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅት 67 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው የኢንፌክሽን መከላከያ ቁሳቁሶችና መድሃኒቶችን ለኢትዮጵያ ድጋፍ አደረገ።
የኢንፌክሽን መከላከያ ግብዓቶቹ በአማራ፣ ሶማሊያ፣ ኦሮሚያና አዲስ አበባ ለሚገኙ የጤና ተቋማት የሚከፋፈል መሆኑ ታውቋል።
በኢትዮጵያ የኮርድኤድ ዳይሬክተር አኪንዩ ዋሌንደር እንደተናገሩት፤ ድጋፍ በኢትዮጵያ ኮቪድ 19ን ለመከላከል በተለያዩ ተቋማት ትብብር የተደረገ ነው።
ከተደረገው 67 ሚሊዮን ብር ውስጥ 58 በመቶ የሚሆነው ከኔዘርላንድ መንግስሥት ቀሪው ገንዘብ ደግሞ ከአውሮፓ ኅብረትና ከደርጅቱ መሆኑን ነው የተናገሩት።
ድጋፉ በዋነኝነት ለኢንፌክሽን መከላከያነት የሚውሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎኝ፣ ጓንትና አንዳንድ የህክምና መድሃኒቶችንም ያካትታል ብለዋል።
እነዚህም አብዛኞቹ ለጤና ተቋማት የሚከፋፈሉ ሲሆን ትምህርት ቤቶችም ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ የኔዘርላንድ አምባሳደር ሄንክ ቤከር ለኮርዴድ የገንዘብ ድጋፍ በማቅረብ የኮቪድ 19 መከላከያ ለኢትዮጵያ እንዲያቀርቡ አድርገናል ብለዋል።
የኢንፌክሽን መከላከያ ግብዓቶች በአገሪቱ ወደ ተለያዩ ሥፍራዎች በማሰራጨት ወረርሺኙን ለመከላከል ትልቅ አቅም እንደሚፈጥርም ገልጸዋል።
“ኮቪድ 19ን መከላከል የሚቻለው በመተባበር ነው” ያሉት አምባሳደሩ በቀጣይም ተመሳሳይ ትብብር ለማድረግ የኢትዮጵያን ጤና ሴክተር እንደግፋለን ብለዋል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጄ ድጉማ ድጋፉን በተረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት የተለያዩ አጋር አካላት የኮቪድ 19 ተጽዕኖን ለመቀነስ ከመንግሥት ጎን በመቆም ከፍተኛ እገዛ አድርገዋል።
በዚህም በአሁኑ ወቅት ኮቪድ 19 በአገሪቱ ሊያመጣ የሚችለው ተጽዕኖ በጋራ በተሰሩት ሥራዎች የተፈራውን ያክል ጉዳት እያደረሰ አለመሆኑን አንስተዋል።
የአሁኑ ድጋፍም ወረርሺኙን ለመከላከል የሚደረገውን ሥራ ለማጠናከር ትልቅ አቅም እንደሚፈጥር ዶክተር ደረጄ ገልጸዋል።
ድርጅቱ የሚያደርገውን ድጋፍም ይበልጥ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ኮርድኤድ ዋና መስሪያ ቤቱን በኔዘርላንድ ያደረገ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅት ሲሆን በአፍሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ አገራት የልማትና ድጋፍ ተግባራትን ያከናውናል።
ድርጅቱ በኤሲያና ላቲን አሜሪካ ተመሳሳይ ተግባራትን የሚያከናውን ሲሆን ከ115 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ዓመታዊ በጀት እንዳለውም መረጃዎች ይጠቁማሉ።