የእምቦጭ አረምን ከጣና ሃይቅ ለማጥፋት በሚደረገው ዘመቻ ሁሉም እንዲሳተፍ ጥሪ ቀረበ

አዲስ አበባ ጥቅምት 7/2013 (ኢዜአ) የፊታችን ጥቅምት 9 የሚጀመረውን የእምቦጭ አረም ከጣና ሃይቅ የማስወገድ ዘመቻ ሁሉም አካላት የበኩላቸውን ድጋፍና ተሳትፎ እንዲያደርጉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጥሪ አቀረቡ።
በሀገር አቀፍ ደረጃ የጎርፍ አደጋ ለመከላከል የሚከናወኑ ተግባራት ከወዲሁ መጀመር እንዳለባቸውም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል።
የተፋሰሶች ከፍተኛ ምክር ቤት ጎርፍ መከላከል፣ የአደጋ ጊዜ ምላሽና የእምቦጭ አረም አወጋገድ ላይ ትኩረቱን አድርጎ 8ኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሄዷል።
በጉባኤውም አደጋ መከላከልና እምቦጭ አረም አወጋገድ ላይ ያተኮሩ የውይይት መነሻ ጽሁፎች ቀርበው ምክክር ተደርጎባቸዋል።
በመድረኩ “ህዳሴ ግድብን ያለ አባይ፤ አባይን ደግሞ ያለ ጣና ማሰብ አይቻልም” በሚል ማዕቀፍ በጣና ሃይቅ ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም የማስወገድ የአንድ ወር ሀገር አቀፍ ዘመቻ የፊታችን ጥቅምት 9 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚጀምር ተጠቁሟል።
በዘመቻውም ሁሉም ክልሎች፣ የከተማ አስተዳደሮችና የፌደራል ተቋማት እንደሚሳተፉ ነው የተገለጸው።
የምክር ቤቱ አባላት የሆኑ የክልሎች ከፍተኛ አመራሮች ዘመቻውን በገንዘብና በጉልበት ለመደገፍ ዝግጁ መሆናቸውን ነው የጠቆሙት።
ዘመቻው የሁሉም ኢትዮጵያዊ አሻራ ያረፈበት የህዳሴ ግድብን በመታደግ ረገድ ቁልፍ ሚና እንዳለው ተገልጿል።
ጎርፍ ለመከለከል የሚደረጉ የጥንቃቄ ስራዎችን ዘግይተን መጀመራችን ዋጋ እያስከፈለን ነው ያሉት አባላቱ የቀጣይ ክረምት የጎርፍ መከላከል ስራዎች ከወዲሁ እንዲጀመሩ ሃሳብ አንስተዋል።
በክረምት ወራቶች ካጋጠሙ የጎርፍ አደጋዎች ትምህርት በመውሰድ ጠንካራ የአደጋ ምላሽ ስርዓት መገንባት እንደሚገባም ነው የገለጹት።
የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኰንን በበኩላቸው የእምቦጭ አረምን ለማስወገድ የሚደረገው የአንድ ወር ዘመቻ የዋናው ስትራቴጂክ እቅድ የአጭር ጊዜ መፍትሄ አካል መሆኑን ጠቅሰዋል።
ከአጭር ጊዜ ምላሽ የሚነሳ አማራጭ መፍትሄ ሀይቁን በዘላቂነት በመታደግ ረገድ ፋይዳው የጎላ መሆኑን በመጥቀስ።
በዘመቻው በጣና ሃይቅ ላይ ያለውን እምቦጭ አረም በፍጥነት በመከላከል አረሙ በተከሰተባቸው ሌሎች ሀይቆች ላይ መሰል ተግባር እናከናውናለን ነው ያሉት።
ከዚህ አንጻር እያንዳንዱ ዜጋ በዘመቻው የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
እስካሁን ባለው ሂደት ክልሎች ለዘመቻው እየሰጡት ያለውን ምላሽም አድንቀዋል።
የክረምት ወራቶች ሳይቀርቡ ከወዲሁ ተፋሰሶችን የተከተለ የጎርፍ መከላከል ተግባር እንዲከናወንም ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳሰቡት።
ጎርፍን ሃብት ማድረግ የሚያስችሉ እንደ መስኖ ግድብና ሌሎች በጥናት የተደገፉ ዘላቂ አማራጮችን ለመተግበር ተቋማት በቅንጅት እንዲሰሩም መመሪያ ሰጥተዋል