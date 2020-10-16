1ሺህ 7 መቶ በላይ የማኅበረሰብ ድርጅቶች ዳግም ተመዝግበዋል — የስቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ

ጥቅምት 6/2013 የስቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በአዲሱ አዋጅ መሠረት 1797 የማኅበረሰብ ድርጅቶችን ዳግም መመዝገቡን አስታወቀ።
ሕግን የተላለፉ ሦስት የስቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ላይም እርምጃ መወሰዱ ተገልጿል፡፡
የኤጀንሲው የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ትዕግሥት ዳኝነት ለኢዜአ እንደገለጹት ዳግም የተመዘገቡት 1ሺህ 7መቶ 97 የማኅበረሰብ ድርጅቶችን ቀድሞ ተመዝገበው ከነበሩት 3 ሺህ 520 የስቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች መካከል ነው፡፡
ዳሬክተሯ እንዳሉት 1723 የማህበረሰብ ድርጅቶች ደግሞ ዳግም ምዝገባውን እንዳላከናወኑ ተናግረዋል፡፡
ዳይሬክተሯ አያይዘውም በአዲሱ አዋጅ መሠረት 1ሺህ 10 አዲስ የስቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የተመዘገቡ መኖራቸውን ጠቅሰዋል።
በአዋጁ መሠረት ያልተመዘገቡ ድርጅቶች ምዝገባው እንዲያካሂዱ ጥሪ መደረጉን የገለጹት የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሯ ፤ድርጅቶቹ ምዝገባውን ካላካሄዱ ሕጋዊ ነታቸውን እንደሚያጡ አስታውቀዋል።
በኤጀንሲው የክትትል፣ ምዝገባና ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ተሾመ ወርቁ በበኩላቸው እስካሁን ኤጀንሲው በአዲሱ አዋጅ መሠረት ለአንድ ዓመት ዳግም ምዝገባ ሲያኪሂድ እንደነበር ገልጸዋል።
ከምዝገባው በኋላ የዴስክ ክትትልና የፋይል ማጣራት ማካሄዱን የገለጹት አቶ ተሾመ ፤በማህበራቱ የተሰሩ ስራዎችን በመስክ ምልከታ ለመመልከት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ሕግን የተላለፉ ሦስት የስቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ላይ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እርምጃ እንደተወሰደባቸው አስታውቀዋል።
የስቪል ማኅበራት ድርጅቶቹ እርምጃው ሊወሰድባቸው የቻለው ያለኤጀንሲው ዕውቅና የባንክ ሂሳብ መክፈትና የውጭ ዜጎችን አስገብተው ሲያሰሩ በመገኘታቸው መሆኑን አቶ ተሾመ አብራርተዋል።
አቶ ተሾመ አያይዘውም በሌሎች ሦስት ድርጅቶች ላይም ከህበረተሰቡ የደረሰ ጥቆማን በማጣራት ማስተካከያ እንዲያደርጉ ግብረ መልስ መሰጠቱን ገልጸዋል።
ቀድሞ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኅበራት አዋጅ የነበሩበትን ክፍተቶች ለመሸፈን የሚያስችልና በኅብረተሰቡ ዘንድ የበጎ አድራጎትና የበጎ ፈቃደኝነት ባሕልና እንዲዳብር ለማድረግ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ እንድወጣ ተደርጓል፡፡
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ በሀገሪቱ ልማትና ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ያላቸው ሚና እንዲጎለብት ለማድረግ የተመቻቸ ምኅዳር lመፍጠር ወሳኝ መሆኑን በአዋጁ ተገልጿል።
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶችን ተጠያቂነትና የኅብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንዲቻል ድርጅቶቹ ሥራቸውን በሕጋዊ መንገድ መሥራታቸውን ለመቆጣጠር ያለመ መሆኑን በአዋጁ ተመልክቷል።