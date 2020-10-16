በሰሜን ሽዋ ዞን የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን ለጎብኝዎች ክፍት ለማድረግ እየተሰራ ነው

ደብረ ብርሃን ጥቅምት 6/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ሽዋ ዞን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መከላከያ መንገዶችን በመተግበር የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን ለጎብኝዎች ክፍት ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የዞኑ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ገለጸ።
ኮሮናን በመከላከል ታሪካዊ፣ ኃይማኖታዊና ተፈጥሯዊ የቱሪስት መዳረሻዎችን ለቱሪስት ክፍት ለማድረግ የሚያግዝ የመስክ ጉብኝት ተካሄዷል።
በመምሪያው የቱሪዝም አገልግሎቶች ብቃት ማረጋገጫ ቡድን መሪ አቶ ደምስ ዘለቀ በጉብኝቱ ወቅት እንዳሉት የኮሮና መከላከያ መንገዶችን በመተግበር የቱሪስት መዳረሻዎችን ስራ ለማስጀመር ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ እየተሰራ ነው።
በበሽታው መከሰት የቱሪዝም ዘርፉ መጎዳቱን አውስተው፤ አሁን ላይ ለችግሩ መፍትሄዎችን በማመቻቸት ቱሪስቶች አካባቢውን መጥተው እንዲጎበኙ የመዳረሻ ስፍራዎችን እያስተዋወቁ መሆናቸውን አስረድተዋል።
“የጥንቅሽ “ አስጎብኚ ደርጅት መስራች አቶ ተሾመ አየለ በበኩላቸው አካባቢው ለአዲስ አበባ ከተማ ቅርበት ያለው ቢሆንም የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን አስጎብኚ ድርጅቶች በተገቢው ባለማወቃቸው ጎብኝዎችን ማሳየት አልተቻልም ብለዋል።
አካባቢው ለጉብኝት ተመራጭ በመሆኑ ዘርፉ እንድያንሰራራ የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
”አካባቢውን ተዘዋውሬ በመመልከቴ ብዙ ያልሰራንባቸው ዘርፎች መኖራቸውን ተረድቻለሁ” ያሉት ደግሞ የ“ኢንዶ ኢትዮጵያ“ አስጎብኚ ድርጅት ስራ አስኪጅ አቶ መሐሪ መሰለ ናቸው።
በቀጣይ አካባቢውን በማስተዋወቅ የጋራ ተጠቃሚነት ላይ እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የቱሪዝም ሆስፒታሊቲ ትምህርት ክፍል ኃላፊ አቶ አስራት ደሴ እንዳሉት አስጎብኚ ድርጅቶች በአካባቢው ያለውን እምቅ የቱሪዝም ሃብት መሰረት አድርገው ቢሰሩ እራሳቸውን እና ህዝባቸውን መጥቀም የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው።
ዩኒቨርሲቲው ዘርፉን ለማሳደግ በጥናትና ምርምር ጭምር እንደሚደግፍ አስታውቀዋል።
የዞኑ ባህልና ቱሪዝም መምሪያና የጥንቅሽ አስጎብኝ ድርጅት በጋራ ያዘጋጁት ጉብኝት ከትናንት ጀምሮ እስከ ነገ የሚቀጥል ሲሆን 15 የሚደርሱ አስጎብኚ ድርጅቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።
በሰሜን ሸዋ ዞን ካሉት የቱሪስት መስህቦች መካከል የመንዝ ጓሳ ማህበረሰብ አቀፍ የቱሪዝም መዳረሻ፣ የመልከፃድቅ ገዳም፣ የአንኮበር ቤተ መንግስት፣ የወፍ ዋሻ ጥብቅ የተፈጥሮ ደን ፣የእመምህረት ተራራማ ስፍራና የመንዝ ጓሳ ስፍራዎች ይገኙበታል።