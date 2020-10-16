በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ለመስራት ስምምነት ተፈረመ

አዲስ አበባ ጥቅምት 6/2013 (ኢዜአ) የሰላም ሚኒስቴር እና የአስተዳደር ወሰን እና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን በአገሪቱ የግጭት መንስኤዎችን በጥናት ለይቶ መፍትሄ በመስጠት ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ በትብብር ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ።
ስምምነቱን የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ስዩም መስፍን እና የአስተዳደር ወሰን እና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ሰብሳቢ ዶክተር ጣሰው ገብሬ ዛሬ ተፈራርመዋል።
ስምምነቱ ከአስተዳደር ወሰን ማንነት እና ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳዮች ጋር የተያያዙ የግጭት መንስኤዎችን በጥናት ለይቶ የመፍትሄ ሃሳቦችን ከማቅረብ አኳያ በህግ የተሰጣቸውን አገራዊ ሃላፊነት ለመወጣት እንደሚያስችል ተገልጿል።
በቅንጅትና በመደጋገፍ ለመስራት የስራ መደጋገምን የሀብትና የጊዜ ብክነትን በማስቀረት ለችግሮች አፋጣኝ ዘላቂ እና ወቅቱን የጠበቀ መፍትሄ ለመስጠት ስምምነቱ ማስፈለጉን ዶክተር ስዩም መስፍን ተናግረዋል።
ሁለቱ ተቋማት በተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች፣ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መካከል ሰላምና መከባበር እንዳይኖር የሚያደርጉ የአስተዳደር ወሰን፣ የማንነት እና ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ የግጭት መንስኤዎችን በጥናት በመለየት ለሚመለከተው የመንግስት አካል ለማቅረብ መስማማታቸው ተገልጿል።
ስምምነቱ የግጭቶችን ስፋት ፣ጥልቀትና ውስብስብነት በመለየት በፍጥነት ለመፍታት እንደሚያስችል ጠቁመዋል።
የመግባቢያ ስምምነቱን የሚከታተል ዓቢይ የቴክኒክ ኮሚቴ እንዲሁም ንዑሳን ኮሚቴዎች መቋቋማቸውንና መመረጣቸውን አስታውቀዋል።
የሰላም ሚኒስቴር ኮሚሽኑ የሚያከናውናቸውን ጥናቶች የመከታተል ፣የመደገፍ እና ምክረ-ሀሳብ የመስጠት ስራ እንደሚያከናውን ተጠቅሷል፡፡
በስምምነቱ ግጭቶች ሲከሰቱ በሚፈቱበት አቅጣጫ ዙሪያ አገር አቀፍ ሲምፖዚየም በጋራ ማዘጋጀት ፣ ችግሮችን ለመፍታት አገር በቀል መፍትሄዎችን መጠቀም ፣ በጥናትና ምርምር የተገኙ ውጤቶች የደረሱበትን ደረጃ በጋራ መገምገም እንደተካተቱበት ተጠቅሷል።
ኮሚሽኑ መረጃ በሚሰበስብበትና ጥናት በሚያደርግበት ወቅት የሰላም ሚኒስቴር በጸጥታና ደህንነት ተቋማት አማካኝነት ለባለሙያዎቹ አስፈላጊውን ጥበቃ እንደሚያደርግ ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል።
ከአስተዳደር ወሰን ማንነት እና ራስን በራስ ከማስተዳደር ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥናት እየተከናወነ እንደሚገኝም በዚሁ ወቅት ተገልጿል፡፡
ስምምነቱ የጥናት ግኝቱን የበለጠ ለማሳለጥ እንደሚያግዝ የአስተዳደር ወሰን እና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ሰብሳቢ ገልጸዋል።
ስምምነቱ በሁሉም አካባቢዎች የሚነሱትን ጥያቄዎች ጋራ ለመፍታት ወሳኝ መሆኑን ጠቁመው በዘላቂነት ለሚነሱ ጥያቄዎች የማያዳግም መፍትሄ ለመስጠት እንደሚረዳ ተናግረዋል።