ከመንገድ ፈንድ ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰበሰበ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 6/(ኢዜአ) የትራንስፖርት ሚንስቴር በሩብ አመት ከመንገድ ፈንድ ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘቱን ገልጿል፤ አፈጻፀሙም ከያዘው እቅድ አንፃር 82 በመቶ መሆኑን አስታውቋል፡፡
የትራንስፖርት ሚንስትሯ ዳግማዊት ሞገስ የተቋሙን የሩብ አመት አፈጻጸምን አስመልክቶ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከመንገድ ፈንድ 747 ነጥብ 78 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 733 ነጥብ 36 ሚሊዮን ብር ገቢ ተደርጓል ብለዋል።
ይህም ከነዳጅ ላይ ከተጣለ ታሪፍ፣ ከመንገድ ጠቀሜታ ክፍያ፣ ከግምጃ ቤት ሰነድ ግዥ ወለድ እና ከዓመታዊ የተሽከርካሪ ፍቃድ የተገኘ ነው።
ዘርፉን ተወዳዳሪ ለማድረግ ከተከናወኑ ተግባራት መካከል የሎጂስቲክ ካውንስል ማቋቋም፤ የተቀናጀ የጭነት ትራንስፖርት ማስተባበሪያ በበይነ መረብ መዘርጋት እንዲሁም የትራንስፖርት መረጃ መያዝ የሚያስችል ዳታ ሴንተር ግንባታ ይገኙበታል።
በዚህም ለ47 ሺህ 840 ዜጎች በኦንላይን የተለያዩ አገልግሎት መስጠት መቻሉንም ሚንስትሯ ገልጸዋል።
የትራንስፖርት ማህበራትን ወደ አክሲዮን ማህበር አሰራር የሚለውጥ መመሪያም መጠናቀቁን አንስተዋል።
የገቢና ወጪ አፈጻጸም በተመለከተም በመጀመሪያው ሩብ ዓመት በተያዘው እቅድ መሰረት 5 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ጭነት ወደ ሀገር ውስጥ እንደገባ ጠቅሰዋል።
የወደብ አማራጮችን በማስፋት የታጁራ ወደብን መጠቀም በመጀመሩ በገቢና ወጪ አፈጻጸም ረገድ 91 ነጥብ 6 በመቶ ማሳካት መቻሉም ተመላክቷል።
በማሪታይም እና ሎጂስቲክ ዘርፍ ከሚሰጡ አገልግሎቶች ከ175 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 109 ሚሊዮን ብር ተሰብስቦ ከእቅዱ አንጻር 66 በመቶ ማሳካት እንደተቻለ ተገልጿል።
ይህም የሆነበት ምክንያት የባህረኞች ሰርተፊኬት የማደስ ተግባር በኮቪድ 19 ምክንያት በመራዘሙ መሆኑም ተብራርቷል።
የሃራ ገበያ መቀሌ ባቡር ፕሮጀክት አፈጻጸምን በተመለከተም ከ57 በመቶ በላይ መድረሱንም በመግለጫው ተጠቅሷል።
የአዲስ አበባ ቀላለ ባቡር ትራንስፖርትን በተመለከተም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በመነሳቱ ከፍተኛ አፈጻጸም እንዳለው ተነግሯል።
የወሰን ማስከበር እና የካሳ ክፍያ ችግር፣ የኤሌክትሪክ መቆራረጥ እና ሀይሉ ደካማ መሆን፣ ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አጠቃላይ የጥገና ማእከል አለመኖር እና ለግንባታ የሚሆኑ የጥሬ እቃ እጥረት በተለይም ሲሚንቶ በሩብ ዓመቱ ያጋጠሙ ችግሮች እንደነበሩ ተጠቅሷል።
የወሰን ማስከበር ባለሙያዎችን መቅጠር፤ በዘርፉ የተቀረጹ ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ፣ በጀት እና ጥራት እንዲፈጸሙ ማድረግ እና ቅንጅትና ትብብርን ማጠናከር የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች መሆናቸውንም ገልጸዋል።