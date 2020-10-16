በአማራ ክልል ከ320 ሺህ በላይ ሀሰተኛ የአዲሱ የብር ኖቶች ከነማተሚያ ማሽኑ ተያዘ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 6/2013(ኢዜአ)) በአማራ ክልል ከ320 ሺህ ብር በላይ ሀሰተኛ የአዲሱ የብር ኖቶች ከነማተሚያ ማሽኑ መያዙን የፌደራል ኮማንድ ፖስት አስታወቀ።
ለአዲሱ የብር ኖት ቅያሬ ለጸጥታ ማስከበር ስራ የተቋቋመው የፌዴራል ኮማንድ ፖስት ዛሬ የአንድ ወር አፈጻጸሙን የተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
የመከላከያ ሚኒስትር ቀንዓ ያደታ ትናንት በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ጃቢ ጠናን ወረዳ ጅጋ ከተማ 329 ሺህ 400 ብር ሀሰተኛ የአዲሱ የብር ኖቶች ከማተሚያ ማሽኑ መያዙን በተለይ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ከሀሰተኛ የብር ኖቶችና ማተሚያ ማሽኑ በተጨማሪ የተወሰኑ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውና ያልተያዙትም በጸጥታ ሃይሎች እየተፈለጉ መሆኑን ተናግረዋል።
የዘመቻ ስራው የተከናወናው የፌዴራል የጸጥታ ሃይሉ ከአማራ ክልል የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እንደሆነና በተለይም የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ለስራው ስኬት ላበረከተው አስተዋጽኦ ሚኒስትሩ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
የአዲሱን የብር ኖት ገንዘብ ቅያሬ ጋር በተያያዘ በአማራና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ሀሰተኛ የብር ኖቶች በብዛት እየተገኙ ነው ብለዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በደቡብ ክልል የሀሰተኛ የብር ኖቶች ዝውውር እንደሚታይም ነው ሚኒስትሩ ያስረዱት።
የብር ኖት ቅያሬውን ለማስተጓጎል በሚሰሩ አንዳንድ የጥፋት ቡድኖች ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑንም አመልክተዋል።
ሕብረተሰቡ የብር ኖት ቅያሬ በማድረግና ሕገ ወጥ ስራዎችን በማጋለጥ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
የጸጥታ መዋቅሩ በአንድ ወር ያከናወነው ተግባር አገራዊ ተልዕኮዎችን የመፈጸም አቅሙ እያደገ መምጣቱን የሚያሳይ ነው ብለዋል።
ኮማንድ ፖስቱ የአዲሱ የብር ኖት ቅያሬ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የሰላምና ደህንነት ምክንያቶች ከግብ እንዲደርሱ ከማድረግ አኳያ በአንድ ወር ጊዜ ስኬታማ ስራ ማከናወኑን ነው ሚኒስትሩ ያስረዱት።
በፌዴራል ደረጃና በየክልሉ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት በቀጣይ ያለውን የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር እስከ ታች በማውረድ በአርብቶ አደሩና በአርሶ አደሩ አካባቢ የሚከናወኑ የገንዘብ ቅያሬ ስራዎች ላይ የጸጥታ ማስከበር ስራ እንደሚያከናውንም አክለዋል።