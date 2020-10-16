ታጥረው አገልግሎት የማይሰጡ የመሬት ይዞታዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ሊደረግ ነው

አዲስ አበባ ጥቅምት 6/2013 (ኢዜአ) ታጥረው አገልግሎት የማይሰጡ የመሬት ይዞታዎችን ጥቅም ላይ እንዲውሉ ሊያደርግ መሆኑን የመሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን አስታወቀ።
በኢትዮጵያ በመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ ተጠሪ ተቋማት እና የልማት ድርጅቶች ታጥረው አገልግሎት የማይሰጡ የመሬት ይዞታዎችን በመለየትና በመለካት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ሊያደርግ መሆኑን የመሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን ገልጿል፡፡
ኮርፖሬሽኑ በተቋሙ ዓላማና የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ ላይ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር በቢሾፍቱ እየተወያየ ነው፡፡
የፌዴራል መንግስት የልማት ድርጅት ሆኖ የተቋቋመው ኮርፖሬሽኑ በ2022 ዓም በተቀናጀ መንገድ ቀጣይነት ያለው ልማት በማረጋገጥ ማህበረሰብን ያማከለ የፌዴራል መሬት ይዞታ ልማትና አስተዳደር ስርዓት የመመስረት እቅድ ይዟል ፡፡
የመሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሌንሳ መኮንን እንዳሉት፤ ኮርፖሬሽኑ በመንግስት ስር ሆነው በአግባቡ ልማት ላይ ያልዋሉ የመሬት ይዞታዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡
በኢትዮጵያ የትኛውም አካባቢ ያለ የመንግስት የይዞታ መሬት ለምን ልማት መዋል እንደሚችል ተለይቶና የይዞታው መጠን ተለክቶ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል ብለዋል፡፡
በዚህም መሰረት በ2012 ዓ.ም 80 በመቶ የሚሆኑ የፌዴራል መንግስት የመሬት ይዞታዎች ተለይተው ተመዝግበዋል፡፡
ከዚህ ባለፈ 30 በመቶ የሚሆን የመሬት ይዞታ መለካቱንና ለእርሱ የሚሆን የመረጃ ቋት እየተዘጋጀ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
የፌዴራል ተቋማት የመሬት ይዞታን ለማልማት ፍላጎት ላይ ትንታኔ ተሰርቶ የት፣ መቼና እንዴት መሰራት አለበት የሚለውን በመለየት ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ስራ መጀመሩን አስታውቀዋል፡፡
በዚህም አገልግሎት እየሰጠ ያልሆነ የመንግስት መሬት ለጤና፣ ሆቴል፣ ቱሪዝም፣ ቤቶች ልማት እንዲውል ከአጋር ድርጅቶች ጋር በትብብር እንደሚሰሩም ጠቁመዋል፡፡
በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ የመንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ ጫኔ ሽመካ ኮርፖሬሽኑ የመንግስትን ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ የማዋል ዓላማ ያለው በመሆኑ ሊበረታታ ይገባዋል ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ ታጥረው ጥቅም ላይ ያልዋሉ ሰፋፊ የመንግስት ይዞታዎች ለአገርና ለህዝብ ጥቅም መስጠት ይችላሉ ብለዋል፡፡