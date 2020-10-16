የሕንፃ ሥር ፓርኪንግ ቦታዎችን ለሌላ አገልግሎት ባዋሉት ላይ እርምጃ መውሰድ ተጀመረ

ጥቅምት 6/2013 (ኢዜአ) የሕንፃ ሥር ፓርኪግ ሥፍራ ከታለመለት ዓላማ ውጭ ለሌላ አገልግሎት ባዋሉት ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታወቀ።
በኤጀንሲው የፓርኪንግና ልማት አስተዳደር ከከተማዋ ግንባታ ፈቃድ ባለሥልጣን ጋር በመሆን ከመገናኛ ጎላጉል ቦሌ መድኃኒዓለም፣ ከጎላጉል ዑራኤል ቦሌ መድኃኒዓለም፣ ከዑራኤል እስጢፋኖስ አከባቢ በሚገኙ 200 ሕንፃዎች ላይ የፓርኪንግ ቦታ አጠቃቀም ላይ ፍተሻ ማድረጉን ገልጿል።
በፍተሻውወቅት 30ዎቹ ከታለመለት ዓላማ ውጭ ሙሉ በሙሉ በመቀየርና 30ዎቹ በከፊል ለሌላ አገልግሎት ማዋላቸውን ማረጋገጥ መቻሉን ኤጀንሲው ገልጿል።
የፓርንግ ቦታዎቹን ለሌላ ዓላማ ያዋሉ የሕንፃ ባለቤቶች የቃልና የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው መሆኑን ኤጀንሲው አስታውቋል።
ኤጀንሲው አክሎም የፓርኪንግ ቦታዎቹን ለታለመላቸው ዓላማ ተግባራዊ በማያደርጉ የሕንፃ ባለቤቶች ላይ በንግድ ቢሮ በኩል ንግድ ፈቃዳቸው እንዲነጠቅና ሕንፃዎቹ አገልግሎት እንዳይሰጡ እስከማሸግ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል።
የመንገድ ላይ ፓርኪንግ አጠቃቀምንም ወደ ሥርዓት የማስገባት ሥራ እየሠራ እንደሚገኝ ኤጀንሲው ገልጿል።
በፓርኪንግ ዘርፍ የተሰማሩ 96 ጥቃቅንና አነስተኛ ማኅበረት በኤጀንሲው ደረሰኝ አገልግሎቱን እንዲሰጡ ለማድረግ ጋር እየሠራ እንደሚገኝ ኤጀንሲው አመልክቷል።