በበሌላ ከተማ የእርቀ ሠላም ጉባኤ ተካሄደ

ሀዋሳ፣ ጥቅምት 6/2013 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል በብላቴ ዙሪያና በኦሮሚያ ክልል በሲራሮ ወረዳዎች ላለፉት ሶስት ዓመታት ተከስቶ የነበረውን ግጭት በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል የእርቀ ሠላም ጉባኤ በበሌላ ከተማ ተካሄደ።
በጉባኤው ላይ በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ አርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበራ ቡኖ እንደተናገሩት ባለፉት ጊዜያት በነበረው ከፋፋይ አስተሳሰብ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ችግር እንዲፈጠር አድርጓል።
በዚህም ምክንያት ተፈጥሮ የነበረው ችግር በውይይት በመፍታት ወደ እርቅና ሠላማዊ ኑሮ በመሸጋገሩ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
የሲዳማና ኦሮሚያ ህዝቦች በማህበራዊና ባህላዊ ዕሴቶች የተጋመደ በመሆኑ በሚሸረብ ሴራ በቀላሉ የሚሸረሽር እንዳልሆነ ተናግረዋል።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በተለይ የለውጡ መንግስት በሰጠው ትኩረት በአጠረ ጊዜ ወደ ሠላም ለማምጣት መቻሉን ጠቅሰው ይህም ብልጽግና አቃፊ፣ ለሠላም፣ ልማትና ለህዝቦች ትስስር የሚተጋ መሆኑን በተግባር አሳይቷል ብለዋል።
ባለፉት ሶስት ዓመታት በወረዳዎቹ በተፈጠረው አለመረጋጋት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው የመመለስና የማቋቋም ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
ጥቃቅን ነገሮችን እያወሳሰቡ ህዝቡን ችግር ውስጥ የሚከቱ አካላትን ከአመራር ጀምሮ የማጥራትና የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራው እንዲሳካ ህዝቡ ተባባሪ እንዲሆንም ጥሪ አቅርበዋል።
የሲዳማ ክልል ሠላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ በበኩላቸው ከዚህ በፊት ከነበረው ከፋፋይ ሥርዓት በመላቀቅ ሁለቱ ክልሎች ተቀራርበው ለሰላም በመስራታቸው ዕርቀ ሰላም መውረዱን ገልጸዋል።
ባለፉት ዓመታት የበሌላ ከተማ ይገባኛል በሚል በተከሰተው የሠላም መደፍረስ ከሁለቱም ወገን ጉዳት እንደደረሰ ገልጸው በዚህም ማንም የተጠቀመ አካል እንደሌለ አስረድተዋል።
አካባቢውን ወደ ቀደሞ ሠላሙ ለመመለስ የአስተዳደራዊ ወሰን ጉዳይ የሁለቱ ክልሎች መንግስታት በአጠረ ጊዜ አቅጣጫ እንደሚያስቀምጡ ጠቅሰው ለዚህ እውን መሆን ህዝቡ አንድነቱን በመጠበቅ ከመንግስት ጎን እንዲሰለፍ ጠይቀዋል።
ከነገ ጀምሮ ባሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቄያቸው የመመለስ ሥራ እንደሚጀመር አስታውቀዋል።
የሲራሮ ወረዳ አባገዳ ቃባቶ ኤዳሞ በበኩላቸው በአካባቢው ትዕግስት በማጣት በተከሰተ ሁከት መተካትና ማካካስ የማንችለው ኪሳራ ደርሷል ብለዋል።
ጉዳቱ ሳይባባስ ችግሩን በአካባቢው ባህልና ወግ ለመፍታት ቢሞከርም ከህዝብ ጥቅም ይልቅ በብጥብጥ ትርፍ የሚያገኙ የመሰላቸው አካላት መበራከትና የህግ የበላይነት መላላት አስቸጋሪ አድርጎት እንደነበር አስታውሰዋል።
አሁን ላይ ህዝቦችን ለማቀራረብ የተጀመረው ጥረት የሚያስደስት ነው ያሉት አባገዳ ቃባቶ የተገኘውን ሠላም አጠናክሮ በመያዝ ዘላቂ ለማድረግ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የብላቴ ዙሪያ ወረዳ የሃገር ሽማግሌ አቶ ዱጉማ በቀለ በሰጡት አስተያየት በአካባቢው ተከስቶ በነበረው ግጭት የደረሰው ጉዳት እጅግ አሳዛኝ መሆኑን ተናግረዋል።
ችግሩን ለመፍታት በተደረገው ጥረት አሁን ላይ ለእርቀ ሰላም በመብቃቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ዕርቀ ሰላሙን ዘላቂ ለማድረግ በሁለቱም ወገን ቁርጠኝነት እንደሚያስፈለግ አመልክተው አስተዳደራዊ ጉዳዮችን መንግስት በአፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥም ጠይቀዋል።
ትናንት ለአንድ ቀን በተካሄደው የእርቀ ሰላም ጉባኤው አባገዳዎች፣፣ የኃይማኖት አባቶች፣ የሃገር ሽማግሌዎች፣ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ሌሎችም የአካባቢው ነዋሪዎች ተሳትፈዋል።