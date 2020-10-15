ፍርድ ቤት በካማሽ ግጭት የተጠረጠሩ የተናጠል ተከሳሾች ላይ የዐቃቢ ህግ ምስክሮችን ማዳመጥ ጀመረ

አሶሳ፣ ጥቅምት 05 / 2013( ኢዜአ) የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሰሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት በካማሽ ግጭት በሰዎች ህልፈት፣ መፈናቀል እና ንብረት ውድመት ከተጠረጠሩ መካከል በተናጠል ክስ በተመሰረተባቸው 21 ግሰለሰቦች ላይ የዐቃቢ ህግ ምስክሮችን ዛሬ ማዳመጥ ጀመረ፡፡
የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቢ ህግ ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቀው በክልሉ ካማሽ ዞን ካማሽ ከተማ በመስከረም 2011 ዓ.ም በተከሰተ ግጭት የ194 ሰዎች ሕይወት አልፏል፡፡
በጉዳዩ ተጠርጥረው የተያዙ 210 ሰዎች በአሶሳ እና ካማሽ ማረሚያ ቤቶች እንደሚገኙና ሌሎች በቁጥጥር ስር ያልዋሉ መኖራቸውን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ገልጿል፡፡
ከተያዙት ውስጥ በአሶሳ ዞን ማረሚያ ቤት በሚገኙ የ21 ተጠርጣሪዎች ላይ በካማሽ ግጭት በማስነሳት ለ23 ሰዎች ህልፈት ምክንያት ሆነዋል ተብለው በተናጠል ክስ እንደተመሰረተባቸው ተመልክቷል፡፡
በተከሳሾቹ ላይ የተናጠል ክስ የቀረበው በጉዳዩ ላይ የተፋጠነ ፍትሕ ለመስጠት በማሰብ መሆኑን የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስረድቷል፡፡
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አሶሳ እና አካባቢው አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ዛሬ በአሶሳ ከተማ በዋለው ችሎት በእነዚህ 21 ተከሳሾች ላይ ዐቃቢ ህግ ያቀረባቸውን ምስክሮች ማዳመጥ ጀምሯል፡፡
ከተከሳሾቹ መካከል በግጭቱ ወቅት የካማሽ ዞን ዋና አስተዳዳሪን ጨምሮ ሌሎች አመራሮች እንደሚገኙበት የቀረበው የክስ መዝገብ ያስረዳል፡፡
በተናጠል የክስ መዝገቡ ላይ የዐቃቢ ህግ ምስክሮች ከ10 በላይ ሰዎች እንደሆኑ የተገለጸ ሲሆን በዛሬው ችሎት ለምስክርነት የቀረቡት ስድስቱ ናቸው፡፡
ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለደህንነታቸው ሲባል ምስክሮቹ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ ለችሎቱ ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን የተከሳሽ ምስክሮች ደግሞ የዐቃቢ ህግ ምስክሮች ቃላቸውን ፊት ለፊት ማቅረብ አለባቸው የሚል መከራከሪያ አቅርበዋል፡፡
ችሎቱን የመሩት ዳኞች የዐቃቢ ህግ ምስክሮች በችሎቱ ፊት በግልጽ ቀርበው ምስክርነታቸውን እንዲያስረዱ ውሳኔ የሰጠ ሲሆን ከመካከላቸውም አንደኛው የዐቃቢ ህግ ምስክር በዛሬው ከሰዓት በኋላ የችሎት ውሎ የምስክርነት ቃሉን በዝርዝር ለችሎቱ ሰጥቷል፡፡
ችሎቱ ነገም ቀጥሎ የዐቃቢ ህግ ቀሪ ምስክሮች ቃል እንደሚያዳምጥ ታውቋል ሲል በስፍራው የሚገኘው ሪፖርተራችን ዘግቧል።