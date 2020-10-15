በአዲስ አበባ ዘመናዊ ቤቶችን የመገጣጠም ስራ በቅርቡ ይጀመራል

አዳማ፤ ጥቅምት 05/2013(ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ ዘመናዊ የመኖረያ ቤቶችን የመገጣጠም ስራ በቅርቡ እንደሚጀመር የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መስፍን አሰፋ አስታወቁ።
የመኖሪያ ቤቶቹን ለመገንባት በቅርቡ የመሰረተ ድንጋይ የተቀመጠ ሲሆን አሁን ላይ ቤቶቹ የሚገጣጠሙበት ቦታ የማጽዳትና የማመቻቸት ስራ እየተካሄደ መሆኑ ተመልክቷል።
ሚኒስትር ዴኤታው ለኢዜአ እንደገለጹት ቤቶቹን የመገጣጠም ስራ በመጪው ህዳርና ታህሳስ ወራት ውስጥ ይጀመራል።
አሰራሩ የሀገሪቱን የቤቶች ልማት ወደ ዘመናዊነት የሚቀይር ከመሆኑን ባለፈ ግንባታው የሚፈጀው ጊዜ፣ወጪና የዜጎችን የመኖሪያ ቤት ፍላጎት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመመለስ የሚያስችል መሆኑን አስታውቀዋል።
ስራውን በተቋራጭነት ከወሰዱት ድርጅቶች ጋር በመነጋገር አዳዲስ የቤቶች ልማት ቴክኖሎጂን ወደ ክልል ከተሞች ለማስፋፋት ልምድ እንዲወሰድበት የመገጣጠሚያ ሂደቱ ክፍት እንደሚሆን አስረድተዋል።
በዚህም ወደ ክልሎች ዋና ዋና ከተሞች ለማስፋፋት መታቀዱን ጠቅሰው ቤቶቹን ለመገጣጠም የተጀመረው የቦታ ማመቻቸት ስራ ሂደት አመርቂ በመሆኑ በቅርቡ እውን ሆኖ እንደሚታይ ገልጸዋል።
በቀጣይ አስር ዓመታት ውስጥ 5 ሚሊዮን ቤቶችን ለመገንባት አቅደናል ያሉት ዶክተር መስፍን፤ በአዲስ አበባ የሚካሄደው ዘመናዊ የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ ቴክኖሎጂ በሁሉም ከተሞች ለማስፋፋት ስትራቴጂ ተቀርፆ ወደ ተግባር መገባቱን ጠቁመዋል።
በአሁኑ ወቅት የቤቶች ልማትና ፍላጎቱ አልተጣጣመም ያሉት ሚኒስቴትር ዴኤታው ይህን ችግር ለመፍታት መንግስት ከሚያለማው የመኖሪያ ቤቶች ባሻገር የግሉ ባለሃብት በስፋት በዘርፉ እንዲሳተፍ አቅጣጫ አስቀምጠን እየሰራን ነው ብለዋል።
በሀገሪቱ አዳዲስ የቤት ልማት ቴክኖሎጂን ለማስተዋወቅና በአጭር ጊዜ ውስጥ ግንባታውን አጠናቀው ማስረከብ የሚችሉ የውጭ ደርጅቶች ተጋብዘው እየመጡ መሆኑንም አስታውቀዋል።
ቴክኖሎጂውን በስፋት በስራ ላይ በማዋል በአነስተኛ ወጪ፣ጊዜና ጥራት ግንባታውን በማከናወን ለተጠቃሚዎች ማስረከብ እንደሚቻል አስረድተዋል።
የፋይናንስ፣የመሬት አቅርቦት፣የግብዓትና የፕሮጀክቶች አመራር ሰጪነት ማነቆዎችን ለመፍታት መንግስት እየሰራ መሆኑን የተናገሩት ሚኒስትር ዴኤታው፤ ለመንግስት ሠራተኞችም ለቤት ልማት የረጅም ጊዜ ብድር አገልግሎት ለማመቻቸት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ሌሎች የቤቶች ልማትና አቅርቦት አማራጭ ለማስፋት አዲስ እቅድና ስትራቴጂ መዘጋጀቱንም ገልጸዋል።
በተያዘው የበጀት ዓመት 217ሺህ 800 ቤቶች ለመገንባት መታቀዱንም ዶክተር መስፍን አብራርተዋል።