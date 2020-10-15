በጋምቤላ ክልል የመማር ማስተማር ስራን ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነው

ጋምቤላ፤ ጥቅምት 5/ 2013(ኢዜአ ) በጋምቤላ ክልል በጎርፍ አደጋ ጉዳት ከደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች በስተቀር 257 ትምህርት ቤቶች ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት መደበኛ የመማር ማስተማር ስራቸውን እንደሚጀምሩ የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ ።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋጄት ለኢዜአ እንደገለፁት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው መደበኛ የትምህርት ፕሮግራም ቫይረሱን በመከላከል ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት እንዲጀመር አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል ።
የመማር ማስተማር ስራው በ257 ትምህርት ቤቶች እንደሚጀመር ኃላፊው ገልፀው በክልሉ በኑዌርና በአኝዋሃ ዞኖችና በኢታንግ ልዩ ወረዳ ተከስቶ በነበረው የጎርፍ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው 86 ትምህርት ቤቶች ግን ትምህርት መስጠት የሚጀምሩት በሒደት መሆኑን ተናግረዋል ።
ቢሮው ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ የዘለቀ አደረጃት በመፍጠር የኮሮና ቫይረስ በመከላከል ትምህርቱን ለማስቀጠል የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት መደረጉንም የቢሮው ኃላፊው ተናግረዋል ።
ቢሮው ጉዳት የደረሰባቸውን ትምህርት ቤቶች በተቻለ ፍጥነት ተስተካክለው ስራ እንዲጀምሩ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ቢሮው በአሁኑ ወቅት ከክልል እስከ ቀበሌ ሂደቱን የሚከታተሉ ኮሚቴዎችን በማቋቋም የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በትምህርት ሚኒስቴር የሚሰጠው የማስክ ድጋፍ እንዳለ ሆኖየውሃና ሌሎች የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ለማሟላት እየተረባረበ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
በትምህርት ዘመኑ ዕድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህፃናትን ጨምሮ ከ173 ሺህ በላይ አዲስ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ቢሮው እየሰራ ነው ብለዋል ።
በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች እየተከናወኑ ያሉት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በማስመልከት መምህራን በሰጡት አስተያየት ተቋርጦ የቆየውን ትምህርት ለማስጀማር የተማሪ ምዝገባን ጨምሮ አስፈለጊውን የኮሮና መከላከል ቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመሰራት ላይ ነው ።
የጋምቤላ ከተማ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ በላይ ስዩም እንዳሉት ትምህርት ቤቱ በአሁኑ ወቅት የተማሪዎችን ምዝገባ አጠናቆ በተቀመጠው ጊዜ ትምህርት ለመጀመር እየተዘጋጀ ነው ብለዋል።
በትምህርት ቤቱ የተማሪዎች ቁጥር ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመከለካልም ተማሪዎችን በፈረቃ ከፋፍሎ ለማስተማር የተለያዩ አማራጭ ሃሳቦችን በማቅረብ ውሳኔ እየተጠበቀ መሆኑን ገልጸዋል።
በላሬ ወረዳ የቢል ኩን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ በዲድ ሬስ እንደተናገሩት ደግሞ ትምህርት ቤቱ የተማሪዎች ምዝገባ አጠናቆ ትምህርት ለመጀመር የሚስፈልጉ ግብዓቶች ለማሟሏት እየሰራ ነው ።
ተማሪዎች ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡ በትምህርት ቤቱ አስፈለጊው የውሃ አርቅርቦት መመቻቸቱንና ሌሎች የንጽህና ግብቶችንና የወንበር ችግርን ለማሟላት ከማህበረሰቡና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።