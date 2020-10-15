ከ9 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር በላይ የሚገመቱ የኮንትሮባንድ እቃ በቁጥጥር ስር ዋለ

ደሴ ጥቅምት 5/2013(ኢዜአ) በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ዳዋ ጨፋ ወረዳ ከ9 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላው የኮንትሮባንድ እቃ ዛሬ በቁጥጥር ስር ማዋሉን በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ አስታወቀ።
የቅርንጫፉ ደንበኞች ትምህርት ቡድን አስተባባሪ አቶ አሳምነው አዳነ ለኢዜአ እንደገለጹት ልባሽ ጨርቃጨርቅ የሆነው ይሄው እቃ በቁጥጥር ስር የዋለው በህብረተሰቡ ጥቆማ ነው፡፡
የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3-91225 ኢት ከባድ የጭነት ተሽከርካሪ በኮንቲነር ሙሉ ብዛት ባላቸው ቦንዳዎች የታጨቁ ልባሽ ጨርቃ ጨርቆች ጭኖ ከደሴ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ዳዋ ጨፋ ወረዳ ገርቢ ቀበሌ እንደደረሰ በቁጥጥር ስራ ማዋል መቻሉን አሰረድተዋል።
አሽከርካሪው በቁጥርር ስር ውሎ ጉዳዩ በህግ እየተጣራ መሆኑንም አመልክተዋል።
ጥቆማው እንደደረሳቸው የፌደራልና መደበኛ ፖሊስ እንዲሁም የጉምሩክ ባለሙያዎች ባደረጉት የተቀናጀ ጥረት እቃውን በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን አቶ አሳምነው ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ የጀመረውን ህገ ወጥ ድርጊት የማጋለጥ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡