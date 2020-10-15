በአርሶ አደሮች ስም ለመነገድ የሚንቀሳቀሱ ሃይሎች ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል -የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ

ደሴ ጥቅምት 5/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን የአንበጣ መንጋ እያደረሰ ያለው ጉዳት ተከትሎ ህጋዊ እውቅና ሳይኖራቸው በአርሶ አደሩ ስም የግል ጥቅም ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከአስነዋሪ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የዞኑ ግብርና መምሪያ አሳሰበ።
የመምሪያው ኃላፊ አቶ ታደሰ ግርማ እንደገለጹት መንግስት የአንበጣ መንጋው ያስከተለውን ጉዳት የሚያጣራና ድጋፍ የሚያሰባስብ ህጋዊ ኮሚቴ አቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል።
በዞኑ የተከሰተው የአንበጣ መንጋ ከ8 ሺህ 500 የሚበልጥ ማሳ ላይ የለማ ሰብል በማውደሙ ከ54 ሺህ በላይ ቤተሰብ ለችግር መጋለጣቸውን ገልፀዋል ።
“በተደራጀ መልኩ በአውሮፕላን በመታገዝ መከላከል ባይቻል ኑሮ ከዚህ የበለጠ ጉዳቱ ሊከሰት ይችል ነበር “ያሉት ኃላፊው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት 256 ሺህ ህዝብ በማሳተፍ የመከላከል ስራ ተከናውናል፡፡
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታትም መንግስት የችግሩን መጠን የሚያጣራና ድጋፍ የሚያሰባስብ ኮሚቴ አቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ጠቁመው ኮሚቴው በሚያስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት ድጋፍ የሚደረግበት ስርዓት እንደሚዘረጋ ገልጸዋል።
የዞኑ መስተዳድርም ከክልልና ፌደራል ጋር በመተባበር የእለት ምግብ እጥረት ላጋጠማቸው አርሶ አደሮች የምግብ እህል ድጋፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ እያካሄደ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ አንዳንድ ግለሰቦችና ተቋማት በተጎዱ አርሶ አደሮች ስም የራሳቸውን ጥቅም ለማካበት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ደርሰንበታል ብለዋል ።
“በአንበጣ መንጋ ለተጎዱ አርሶ አደሮች ድጋፍ ልናደርግ ነው” በሚል በተለያዩ ባንኮች አካውንት በመክፈት ገንዘብና የተለያዩ ቁሳቁሶችን የሚሰበስቡ ግለሰቦች ከአስነዋሪ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል።
አግባብነት በሌለው መንገድ በአርሶ አደሮች ስም ድጋፍ እያሰባሰቡ ያለት ሃይሎች ከድርጊታቸው ካልታቀቡ ከተጠያቂነት እንደማያመልጡ አስጠንቅቀዋል ።
ከሀዘኔታ በመነሳት ለተጎዱ አርሶ አደሮች ይደርሳል ብለው ድጋፍ የሚያደርጉ አካላትም መንግስት ካቋቋመው ኮሚቴ ውጭ ምንም አይነት ልገሳ ባለማድረግ እንዲተባበሩ ጥሪ አቅርበዋል።
አርሶ አደሮችን መርዳት ለሚፈልግ ማንኛውም አካል ህጋዊ ኮሚቴውን በማነጋገር ወይም ለዞኑ አስተዳደር በቀጥታ በሚፈልገው መልኩ ድጋፍ የሚያደርግበት አሰራር እንደተዘረጋም የመምሪያ ኃላፊው ተናግረዋል ።
በአሁኑ ወቅትም በአንበጣ መንጋ የተጎዳው ማሳ በፈጥነው በሚደርሱ ሰብሎች ለመሸፈንና በመስኖ ለማልማት ጥናት እየተካሄደ እንደሚገኝ ገልጸዋል።