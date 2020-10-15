ናሚብያ ትልቅ ለውጥ ማሳየት የቻለ የቲቢ መድሃኒት ማግኘትዋ ተነገረ

ጥቅምት 05/2013 (ኢዜአ) የጤና እና ማህበራዊ አገልግሎቶች ሚኒስቴር ባለስልጣናት እንደገለፁት ናሚብያ 86 በመቶ በሽታውን መፈወስ የሚያስችል የቲቢ በሽታ መድሃኒት አግኝታለች፡፡
መድሃኒቱ አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀና ተቀባይነት ያለው ነውም ተብሏል። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የቲቢ እና ሥጋ ደዌ በሽታ መርሃ ግብር ክሊኒክ አማካሪ ኑኑራይ ሩስዋ ናሚቢያ በአለም የጤና ድርጅት የተቀመጠውን የ90 በመቶ የህክምና ስኬት መጠን ለማሳካት ከፍተኛ እድገት እያስመዘገበች ነው ብለዋል፡፡
አማካሪው ጨምረውም አገራቸው ናሚብያ አብዛኛው የቲቢ በሽታ ታማሚዎቿ ማከም መቻሏ ተናግረዋል፡፡የቲቢ ህመምተኞች በኮቪድ-19 ምክንያት መውጣት ባለመቻሉ ህክምናው ተቋርጦ ወደ ባሰ ደረጃ እንዳይደርስ በመኖርያ ቤታቸው ክትትላቸው ማስቀጠል መቻሉ መነሳቱን አልጀዚራ ዘግቧል፡፡
የቲቢ በሽታና ሌሎች ተዛማች ህመሞች ያሉባቸውን ለመከታተልና ድጋፍ ለመስጠት ባለሙያዎች ቤት ድረስ እንደሚሄዱም ነው አማካሪው የጠቀሱት፡፡ናሚብያ በአሁኑ ሰአት የቲቢ በሽታንም ሆነ የኮሮና ቫይረስ አንድ ላይ በመዋጋት ላይ ትገኛለች ያሉት አማካሪው ሩስዋ ናቸው፡፡
ለወረርሽኙ ስርጭት ለመግታት የሚደረገው መረባረብ በአንድ ልብ ቲቢ ላይ መስራት ባያስችላቸውም በናሚብያ የቲቢ ታማሚዎች በነፃ ክትትልና ድጋፍ እንደሚደረግላቸው መረጃው አስታውሷ፡፡