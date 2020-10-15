ባለስልጣኑ ማህበረሰቡ ለቅርሶች ልማት የሚውሉ ውጤቶችን የሚያመርትበት የሙከራ ፕሮጀክት ለመጀመር ተዘጋጅቷል

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 5/2013 (ኢዜአ) በየአካባቢው የሚገኙ ማህበረሰቦች ለቅርሶች ልማት የሚውሉ ውጤቶች የሚያመርቱበት ፕሮጀክት በሙከራ ደረጃ ለመጀመር ዝግጅት ማድረጉን የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ።
ቅርሶች በታሪክ ምስክርነታቸው ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፉ ሳይንሳዊ ምዝገባና ቁጥጥር ማድረግ እንዲሁም ከሰው ሰራሽና ከተፈጥሮ አደጋዎች መከላከል ለባለስልጣኑ በዓዋጅ ከተሰጡት ተግባራት መካከል ናቸው።
ከቅርሶች የሚገኝ ጥቅምም የአገሪቱን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ልማት እንዲያግዝ ቅርሶችን ማግኘት፣ ማጥናትና መቆጣጠር፣ መረጃ መሰብሰብና መለየት የሚሉትም ዋነኞቹ ሥራዎቹ ናቸው።
ኢትዮጵያ በርካታ አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያላቸው ቅርሶች አሏት።
ከነዚህም ቅርስ ሆነው ሊያዙና ቱሪስቶችንም የሚስቡ ቅርሶች የሚበለጽጉበት አቅም እንዳላትም ይታመናል።
ይህንንም አቅም ለመጠቀምና አዳዲስ ቅርሶችን በማግኘት የቱሪስቶች መስህብ ለማድረግ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ያስረዳል።
የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሙሉጌታ ፍስሃ ለኢዜአ እንዳሉት ቅርስ የሕዝቦች የዘመናት የኑሮ እንቅስቃሴ፣ የሥራና የፈጠራ ክንውን መዘክር ናቸው።
በዚህም በቅርሶች ጥበቃና ጥገና ዙሪያ ህብረተሰቡ የባለቤትነት ስሜት እንዲኖረው ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
ከዚህም ባሻገር በዋናነት በየአካባቢው የሚገኙ ማህበረሰቦች ለቅርሶች ልማት የሚውሉ ውጤቶችን እንዲያመርቱ የሙከራ ፕሮጀከት ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል።
ፕሮጀክቱ ወደፊት በተለይ ታዋቂ የቅርስ መስህቦች ባሉባቸው አካባቢዎች እንደሚተገበር ተናግረዋል።
እንደ ዶክተር ሙሉጌታ ገለጻ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖረው ማህበረሰብ መስህብ የሚሆኑ ቅርሶችን ያሉት ቢሆንም፤ ከቅርሶቹ የሚያገኘው ማበረታቻ ባለመኖሩ ቅርሶቹን ለልማት ሳያውላቸው እንደሚቀር አመልክተዋል።
ቅርሶችን ለቱሪስቶችና ለወጣቱ ትውልዱም በማስተዋወቅ እንዲያያቸውና እንዲማርባቸው በማድረግ ጥቅም የሚያስገኝበትን ሁኔታ ለመፍጠር የሙከራ ፕሮጀክቱ መቀረጹን ዶክተር ሙሉጌታ አስረድተዋል።
የማንነት መገለጫ በሆነው ታሪኩና ባህሉ ቅርስን መንከባከብና መጠበቅ የእያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሩ አሳስበዋል።
ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ)መዝገብ ላይ በሚዳሰሱ ዘጠኝ እንዲሁም በማይዳሰሱ አራት ቅርሶችን አስመዝግባለች።
በድርጅቱ በሰፈሩ ቅርሶቿ ብዛትም ከአፍሪካ ቀዳሚ አገር ነች።
የአክሱም ሐውልት፣ የአጼ ፋሲል ግንብ፣ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት፣ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ፣ የታችኛው ኦሞ ሸለቆ፣ የታችኛው አዋሽ ሸለቆ፣ የሐረር ጀጎል ግንብና ከተማ፣ የኮንሶ ባህላዊ እርከን እንዲሁም የጢያ ትክል ድንጋይ በሚዳሰሱ ቅርሶች ዝርዝር ውስጥ ከሰፈሩት ውስጥ ይገኙበታል።
የመስቀል፣ የፊቼ ጨምበላላ፣ የገዳ ሥርዓትና የጥምቀት በዓላት አከባበር ደግሞ በማይዳሰሱ ቅርስነት ተመዝግበዋል።