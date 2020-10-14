በመገናኛ ብዙኃን የሚሰራጭ መረጃ ትክክለኝነትን የሚያጣራ ተቋም እንዲቋቋም ተጠየቀ

አዲስ አበባ ጥቅምት 4/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ በመገናኛ ብዙኃን የሚተላለፍ መረጃ ትክክለኝነትን የሚያጣራ ተቋም እንዲቋቋም ተጠየቀ።
የመገናኛ ብዙኃን በጎራ መከፋፈል ዘርፉን አደጋ ውስጥ ሊከተው ይችላል ተብሏል።
የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የዴሞክራሲና የሕግ የበላይነት ማዕከል አማካኝነት “የሕግ የበላይነት በኢትዮጵያ የተሃድሶ ሂደት ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና አማራጭ መፍትሔዎች” በሚል ለሶስት ቀናት የተካሄደው የፓናል ውይይት ዛሬ ተጠናቋል።
የመገናኛ ብዙኃን ብዝሃነትና ተጠያቂነት እንዲሁም የመገናኛ ብዙኃን ሕጎችና በሕግ የበላይነት ያላቸው አንድምታ የሚሉ የመነሻ ጽሁፎች ቀርበው በተሳታፊዎቹ ውይይት ተደርጎባቸዋል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን የትምህርት ክፍል ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር መኩሪያ መካሻ ባቀረቡት ጥናታዊ ጽሁፍ በአገሪቱ የማህበራዊ ትስስር ገጾች እድገት የሐሳብ አማራጮችን ከማቅረብ አንጻር በጎ ጎኖች ቢኖሩትም፤ የሐሰት መረጃዎች ”በስፋት” እየተሰራጩበት ይገኛል ብለዋል።
በነዚህ የማህበራዊ ትስስር ገጾች በተለያዩ አካላት የሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎችን እንደ ትክክለኛ መረጃ በመውሰድ መገናኛ ብዙኃን እንደሚጠቀሙባቸውም ገልጸዋል።
መገናኛ ብዙኃኑ ትክክለኝነታቸው ሳያጣሩ የሚያስተላልፏቸው መረጃዎች ከጋዜጠኝነት የሥነ ምግባር መርሆዎች ጋር የማይሄዱና ተዓማኒነት የሚያሳጡ ናቸውም ይላሉ ምሁሩ።
የሐሰት መረጃዎች መስፋፋት ለመገናኛ ብዙኃን ‘ከባድ ፈተና” ስለሚያደርገው ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው ይጠይቃሉ።
መገናኛ ብዙኃን መረጃዎችን ከማስተላለፋቸው በፊት የመረጃውን ምንጮች፤ተዓማኒነትና ትክክለኝነት ማጣራት እንደሚገባቸውም ይመክራሉ።
ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው የመረጃዎችን ትክክለኝነት የሚያጣራ ተቋም መመስረት ነው ይላሉ ረዳት ፕሮፌሰር መኩሪያ።
በኢትዮጵያ በብዙ አቅጣጫዎች የተበተኑት የመገናኛ ብዙኃን ጎራዎች የዘርፉን ዕድገት አደጋ ውስጥ ሊከቱት እንደሚችሉም ምሁሩ ስጋታቸውን በመድረኩ ላይ አቅርበዋል።
የአገሪቱ መገናኛ ብዙኃን ”ጽንፍ የወጣ” ፣ ”ወገንተኝነት የሚያንጸባርቁ”፣ ”መሐል ሜዳ ላይ የሚገኙ”ና ራሳቸውን ”ስደተኛ” ብለው የሚጠሩ በማለት ከፍለዋቸዋል።
በተለይም ”ጽንፍ የወጣ”ና ወገንተኝነትን የሚያንፀባርቁ” ተብለው የተፈረጁት መገናኛ ብዙኃን በዘርፉ ዕድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳላቸው ገልጸዋል።
የመሐል ቦታውን በመያዝ የሚያረጋጉ መገናኛ ብዙኃን በመደገፍ አቅማቸውን ማጎልበት ይገባል በማለት ረዳት ፕሮፌሰር መኩሪያ ተናግረዋል።
የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ሙያዊ አቅማቸውን ማጎልበት ፣ መብታቸውን የሚያስከብር ማህበር በማቋቋም መታገልና ውግንናቸውን ለእውነትና ለሚያገለግሉት ሕዝብ ማድረግ እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
ለመገናኛ ብዙኃን የሚያስፈልጉ የሥራ መሳሪያዎች ከቀረጻ ነጻ የሚገቡትን ሁኔታ ማመቻቸት፣የታክስ እፎይታና ብድር የሚያገኙበት መንገድ መፍጠር እንደሚገባም ምሁሩ አመልክተዋል።
መንግሥት ለመገናኛ ብዙኃን ማስታወቂያዎችን በፍትሐዊነት በማከፋፈል ኢኮኖሚያዊ አቅማቸውን ማሳደግ ይጠበቅበታልም ብለዋል።
እንዲሁም ተጽዕኖዎችን የሚቋቋሙበት አቅም መፍጠርና ጠንካራ የፋይናንስ አሰራር ሥርዓት መዘርጋት እንዳለባቸው መክረዋል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ቤት መምህር ዶክተር መሰንበት አሰፋ በበኩላቸው ሐሰተኛ መረጃዎችን ለመቆጣጠር የማህበራዊ ትስስር ገጾችን የሚያስተዳድሩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ለኢትዮጵያ ሕግና መመሪያዎች ተገዢ ሆነው ማድረግ ያስፈልጋል ይላሉ።
በኢትዮጵያ ሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግርን አስመልክቶ የወጡትን ሕጎችም ሐሰተኛ መረጃዎችን ለመቆጣጠር ”ወሳኝ ሚና” እንዳላቸው አስረድተዋል።
መገናኛ ብዙኃን ጥላቻንና ግጭትን ከሚቀሰቅሱ ንግግሮችና ሐሰተኛ መረጃዎችን ከማስተላለፍ በመቆጠብ ሙያዊና ማህበራዊ ኃላፊነታቸው መወጣት እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
ከሕግ ማዕቀፎች በተጨማሪ በኢትዮጵያዊነት ሞራልና እሴት በተቃኘ መንገድ እንዲሰሩ ዶክተር መሰንበት አሳስበዋል።
ውይይቱ ተቋሙ ሕግ የበላይነትን አስመልክቶ እያደረገ ላለው ጥናት ግብዓቶች እንዳሰባሰበት ተገልጿል።
ውጤቱም በሕዳር 2013 አጋማሽ ይፋ እንደሚደረግ ተገልጿል።
ተቋሙ ባለፉት ሁለት ቀናት ከፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ከፍትሕና ዴሞክራሲ ተቋማት በሕግ የበላይነት ላይ ያላቸውን ሚና አስመልክቶ ተወያይቷል።