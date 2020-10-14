በመተከል ዞን በንጹሃን ላይ የሚፈጸመው ጥቃት በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች እጅ አለበት… የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን

አሶሳ፤ ጥቅምት 4/2013(ኢዜአ) በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በንጹሃን ላይ የሚፈጸም ጥቃት የፖለቲካ ፓርቲዎች እጅ እንዳለበት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
በጥቃቱ የተጠረጠሩ ከ500 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና አካባቢውን ወደነበረበት ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለመመለስ በኮማንድ ፖስቱ እየተሰራ መሆኑንም ገልጿል።
የኮሚሽኑ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ኮማንደር አምሳሉ ኢረና ለኢዜአ እንዳሉት አገራዊ ለውጡን ተከትሎ ከ2010 እና 2011 ዓ.ም በካማሺና አሶሳ ዞኖች የጸጥታ ችግሮች ቢከሰቱም በሂደት መፈታታቸውን አስታውሰዋል።
ነገር ግን በመተከል ዞን የሚያጋጥሙ የጸጥታ ችግሮች አሁንም መቀመጠላቸውን ገልጸው፤ ችግሮችን ለማስቆም ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አመራሮችና የጸጥታ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ ሲሰራ እንደነበር ተናግረዋል።
ክልሉ የተለያየ ማንነት ያላቸው ዜጎች በአብሮነት ተሳስበው የሚኖሩበት እንደነበረ ገልጸው፤ በቀጣይም የዜጎች በሰላም አብሮ የመኖር እሴት ተጠብቆ እንዲቀጥል ግጭት ቀስቃሽ አካላትን ተጠያቂ የማድረግ ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በዞኑ ከሰሞኑ የተከሰተውን ጨምሮ በተደጋጋሚ በንጹሃን ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በህዝብ ስም የተቋቋመው የጉምዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ/ጉህዴን/ የተሰኘ ድርጅት እና ሌሎች ፓርቲዎችም እጅ እንዳለበት ጠቅሰዋል።
ይህም በቁጥጥር ስር የዋሉ ታጣቂዎች በድርጅቱ መሳሪያ እንደታጠቁም ፖሊስ በምርመራ ማረጋገጡን አብራርተዋል።
በሌላ በኩል አካባቢውን ከሱዳን ጋር መዋሰኑን ተከትሎ በሱዳን አዋሳኝ የሚገኙ በተለያዩ ወንጀሎች የሚፈለጉ አካላት አጋጣሚውን በመጠቀም ወደዞኑ እየገቡ ጥቃት እንደሚፈጸም ጠቅሰዋል።
የሌሎች ፓርቲዎች ምንነትና ከጀርባ ያላቸውን ድጋፍ በተመለከተም ምርመራው ከፌዴራል ፖሊስና ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጋር እየተደረገ በመሆኑ ምርመራው ሲጠናቀቅ ይፋ እንደሚሆን ተናግረዋል።
የተጠቀሰው የፖለቲካ ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ ለመወዳደር ቢመዘገብም በተቃራኒ ድርጊት ውስጥ ለምን እንደሚገባ እውቅና እንደሌላቸው ጠቅሰዋል።
ጥቃቱን የሚፈጽሙ አካላት ከሌሎች ብሔረሰቦች በተጨማሪ በአካባቢው ድርጅቱን ትቃወማላችሁ በሚል ቆሜለታለሁ በሚለው ህዝብ ላይም ጥቃት እንደሚፈጽሙም ተናግረዋል።
በዞኑ በሚፈጸሙ ጥቃቶች እስካሁን በድርጊቱ የተጠረጠሩ 512 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራው እየተጣራ ስለመሆኑም አብራርተዋል።
አካባቢው በኮማንድ ፖስት እየተመራ መሆኑን አስታውሰው፤ ያጋጠሙ የፀጥታ ችግሮችን በ15 ቀናት ውስጥ በማረጋጋት ነዋሪዎች ወደቀደመ ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱ እየተሰራ መሆኑን ኮማንደር አምሳሉ ገልጸዋል።
ለዚህም ለጉዳዩ ገለልተኛ ናቸው የተባሉ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ባለሙያዎችም እየተሳተፉ መሆኑን ነው የገለጹት።