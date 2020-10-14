ራሳቸውን ሊሰውሩ ይችላሉ ከሚባሉ የወንጀል ተጠርጣሪዎች ውጭ ሁሉም የሚያዙት አሳማኝ ማስረጃ ሲገኝባቸው ነው- ጠቅላይ አቃቤ ህግ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 04/2013 (ኢዜአ) ምርምራ ሲደረግባቸው መረጃ ያጠፋሉ ወይም ራሳቸውን ይሰውራሉ ከሚባሉ የወንጀል ተጠርጣሪዎች ውጭ ሁሉም የሚያዙት አሳማኝ ማስረጃ ሲገኝባቸው መሆኑን የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ገለጸ።
ሀብታቸውን የማስመዝገብ ግዴታቸውን ያልተወጡ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ህግ የማስከበር እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል፡፡
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የ2013 የመጀመሪያውን ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም በተመለከተ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ እንዳሉት፤ የፍትህ ስርዓቱን ለማጎልበት ባለፉት ሶስት ወራት 33 ሺህ 714 መዝገቦችን አቅርቦ ክርክር እያደረገ ነው።
ከእነዚህም ውስጥ 2 ሺህ 480 የሚሆኑት በፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ተሰጥቶባቸው በ2 ሺህ 371 መዛግብት ላይ ተከሳሾች ጥፋተኛ ተብለዋል ሲሉ ተናግረዋል።
በቀጣይም የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ አሳማኝ ማስረጃ የሚያገኝባቸው የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በመያዝ ለህግ ያቀርባል ብለዋል።
መንግስት አሳማኝ ማስረጃ ሳያገኝ ተጠርጣሪዎችን እንደማይዝ የገለጹት ዶክተር ጌዲዮን፤ በልዩ ሁኔታ መረጃ ሊያጠፉ ወይም ራሳቸው ሊሰወሩ ይችላሉ ያላቸውን ተጠርጣሪዎች በህጉ መሰረት በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ያደርግባቸዋል ብለዋል።
“የሙስና ወንጀል ጥቆማ ቢሰጠን አሳማኝ መረጃ እስከምናገኝ ድረስ በቁጥጥር ሥር አናውለውም፤ ነገር ግን አሰቃቂ ወንጀል የፈጸመን ተጠርጣሪ ተጎጂዎቹም ቢሆን መረጃ ለመስጠት ሥለሚፈሩ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ ይደረግባታል” ብለዋል።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በወንጀለኞች ላይ ክስ መስርቶ ቅጣታቸውን እንዲያገኙ ከማድረግ ባሻገር በኢኮኖሚ ወንጀል በፍርድ ቤት ጥፋተኛ የተባሉ ተከሳሾች በወንጀል ያገኙት ሀብት እንዲያጡ ይደረጋል ብለዋል
እስካሁን ባለው ሂደትም ያለ አግባብ የተመዘበረ 412 ሚሊዮን ብር የመንግስት ንብረት እንዲመለስ ተደርጓል ብለዋል።
በኢትዮጵያ የህግ ስርዓቱን ለማዘመን የንግድ ህጉን፣ የወንጀል ህግ ሥነ ስርዓቱንና የግልግል ዳኝነት ህጉን ጨምሮ የተለያዩ ህጎች እየወጡ መሆኑን ገልጸዋል።
ህጎቹ አሁን ያለውን ዓለም ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘቡ በመሆናቸው በቅርቡ ሥራ ላይ ሲውሉ በኢትዮጵያ ህግ ላይ አዲስ ምዕራፍ ይከፍታሉ ብለዋል።
ከዚህ በተጨማሪ ሃብታቸውን ያላስመዘገቡ የመንግስት ባለስልጣናትን ዝርዝር ከሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ደርሶናል ብለዋል።
በመሆኑም አስመዝግቡ የተባሉበት ጊዜ በማለፉ በቅጣት ሃብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ለባለስልጣናቱ ደብዳቤ ጽፈናል ብለዋል።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ይሄንን ችላ ብለው ሃብታቸውን ባላስመዘገቡ ባለስልጣናት ላይ ህግ የማስከበር እርምጃ ይወስዳል ነው ያሉት።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ከአርቲስት ሃጫሉ ሄንዴሳ ግድያ በኋላ በተፈጠረው የሰዎች ሞትና የንብረት ውድመት በፌዴራል በ114 መዝገቦች ከሶስት ሺህ በላይ ተጠርጣሪዎች በኦሮሚያ ከሁለት ሺህ በላይ ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ መመስረቱን አስታውቀዋል።
እንዲሁም ከፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርምራ ቡድን ጋር በመቀናጀት በቅርቡ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የደረሰውን የንጹሃን ግድያ የሚያጣራ ቡድን ልከን ምርመራ ጀምረናል ምርመራው ሲጠናቀቅ ይፋ ይደረጋል ብለዋል።