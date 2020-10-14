የሥነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎት የሚስፋፋበት መርሃ ግብር ይፋ ሆነ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 4/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የሥነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎትን ተደራሽነት የሚያስፋፋ የአራት ዓመት መርሃ ግብር ይፋ ሆነ።
በካናዳ መንግሥት 545 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር ድጋፍ የሚካሄደው መርሃ ግብር በኦሮሚያ፣ በሲዳማና በደቡብ ክልሎች 39 ወረዳዎች ላይ ይተገበራል ተብሏል።
በዚህም ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 19 ዓመት የሚገኙ 500 ሺህ አፍላ ወጣቶች በሥነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተገልጿል።
ከነዚህም 150 ሺህ የሚሆኑት አማራጭ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ በእቅድ ተይዟል፤ ጎን ለጎንም የህይወት ክህሎት ሥልጠና ይሰጣቸዋል ተብሏል።
በተለይም ሴቶችና ልጃገረዶች ነጻና በዕውቀት ላይ የተመሠረተ የሥነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ምርጫ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል ነው የተባለው።
መርሸ ግብሩ በማሪ ስቶፕስ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ፣ በፖፑሌሽን ሰርቪስ ኢንተርናሽናልና በጤና ሚኒስቴር እንደሚተገበር ተገልጿል።
በማሪ ስቶፕስ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር አቶ አበበ ሽብሩ መርሐ ግብሩ የአፍላ ወጣቶችን ዘርፈ ብዙ ማኅበራዊ ችግሮችን እንደሚፈታ ተናግረዋል።
መርሃ ግብሩ የአፍላ ወጣቶችን ለሥነ-ተዋልዶ አገልግሎት ችግሮቻቸው ምላሽ የሚሰጥና ትምህርታቸውን ለማጠናቀቅ ዕድል ይሰጣል ብለዋል።
በሥርዓተ-ፆታና በሕይወት ክህሎት ዙሪያ መረጃ በመስጠት ወጣቶችን ሕይወት የተሻለ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ደረጀ ዱጉማ በበኩላቸው መርሐ ግብሩ በርካታ አፍላ ወጣቶች የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
በተለይም ደግሞ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ፈልገው አገልግሎቱን ላላገኙ አፍላ ወጣቶች አስተዋጽዖ የጎላ እንደሆነ አስረድተዋል።
መርሃ ግብሩ ተግባራዊ በሚሆንባቸው ክልሎች የሥነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ተጠቃሚነት ዝቅተኛ መሆኑን አስታውሰው፣ ለመርሃ ግብሩ ተፈጻሚነት የጋራ ርብርብ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል።
በኢትዮጵያ ከአምስት ሴቶች መካከል አራቱ የመጀመሪያ ልጃቸውን የሚወልዱት ከ18 እስከ 20 ዓመት ባሉት የእድሜ ክልል ውስጥ ነው።
ከሁለቱ ሴቶች መካከል አንዳቸው በ20 ዓመት እድሜያቸው እንደሚያገቡ መረጃዎች ያሳያሉ።