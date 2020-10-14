የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶችን ሁለንተናዊ ችግሮች ለመፍታት አሰራሮች ይዘረጋሉ…ሚኒስቴሩ

አዲስ አበባ ጥቅምት 4/2013 (ኢዜአ) የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶችን ሁለንተናዊ ችግሮችን ለመፍታት አሰራሮች እንደሚዘረጋ የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አስታወቀ።
የሴቶችንና ሕፃናትን ጥቃት የሚከታተልና የሚቆጣጠር ልዩ የፀረ ጥቃት ፖሊስ ማቋቋምና ብሔራዊ የፆታ ጥቃት አድራሾች ምዝገባ ሥርዓት ለመፍጠር እንደሚሰራ ተገልጿል።
የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ የእቅድ አፈፃፀም ግምገማ ላይ እንደተናገሩት ሚኒስቴሩ የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ሁለንተናዊ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ አሰራሮችን ለመዘርጋት ይሰራል፡፡
በአሥር ዓመቱ ከሚተገበሩ አሰራሮች መካከልም ሁለንተናዊ የሕፃናት ገንዘብ ድጋፍ አንዱ መሆኑም ተጠቅሷል።
ከእነኚህ ተግባራት ጎን ለጎንም ጥቃት አድራሾች ድርጊቱን ከመፈጸማቸው በፊት ቆም ብለው እንዲያስቡ ለማድረግ ከሕግ ቅጣት በተጨማሪ ብሔራዊ የፆታ ጥቃት አድራሾች ምዝገባ እንዲኖር ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ብሄራዊ የጥቃት አድራሾች መረጃ ሥርዓት ለመዘርጋት በታቀደው መሰረትም ከሌሎች አገሮች ተሞክሮ ለመቅሰም መታቀዱን ሚኒስትሯ ተናግረዋል፡፡
ሥርዓቱ የወሲብ ጥቃት ፈፃሚ ወንጀለኞችን ለመያዝ፣ ለመቆጣጠርና ለመከታተል እንደሚያስችል ተመልክቷል።
ጥቃት አድራሾች ከአንዳንድ ማህበራዊ አገልግሎት የሚገደቡበት ሁኔታ በመፍጠር ድርጊቱ ነውርና ለድርድር እንደማይቀርብ ማስገንዘቢያ ይሰጣል ብለዋል፡፡
በመጪዎቹ 10 ዓመታት ውስጥ ጥቃት የሚደርሰባቸውን ወገኖች በቋሚነት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲያገኙ ለማድረግ እንደሚሰራም ወይዘሮ ፊልሰን አስረድተዋል፡፡
ባሳለፍነው ሩብ ዓመትም የሴቶችን፣ ሕፃናትና ወጣቶችን መብት፤ ውክልናና ሀብት ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ተግባራት ከባለድርሻና አጋር አካላት ጋር በቅንጅት መከናወኑን ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
በተጨማሪም የሴቶችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በሁሉም ክልሎች ሞዴል የሥራ ፈጠራ ሴቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የገበያ ማዕከል ለማቋቋም የመነሻ ሰነድ ተዘጋጅቶ ከሚመለከታቸው አካላት ግብዓቶች መሰባሰባቸውን ገልጸዋል።
የወጣቶች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አገር አቀፍ የወጣቶች የሥራ ፈጠራ እንቅሰቃሴ ድጋፍና ክትትል ለማድረግ ዝግጅት መደረጉም ተነግሯል፡፡
በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ሥራ ፈላጊ ወጣቶች መለየታቸውም ተገልጿል፡፡
በመተማ በኩል ወደ ውጭ ሊወጡ የነበሩ 34 ህፃናት ድጋፍ ተደርጎላቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው መመለሳቸውን ሚኒስቴሩ ለኢዜአ የላከው መግለጫ አስታውቋል፡፡