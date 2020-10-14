በሶማሌ ክልል ሰላም በመረጋገጡ ዜጎች በነጻነት እየተንቀሳቀሱ ነው-የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን

አዲስ አበባ ጥቅምት 4/2013 (ኢዜአ) በሶማሌ ክልል ሰላምና ጸጥታ በመረጋገጡ የአገር ውስጥና የውጭ ዜጎች በነጻነት እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ረዳት ኮሚሽነር መሐመድ ሐሰን ለኢዜአ እንደገለጹት ክልሉ ከለውጡ በፊት የጸጥታ ችግሮች የነበሩበትና ጉዳትም ያስተናገደ ነበር ።
ከለውጡ ወዲህ በመጣው አመራር ግን በክልሉ የሃይማኖት መቻቻል እንዲኖር፣ ዜጎች በነጻነት ተንቀሳቅሰው እንዲሰሩ በመደረጉ የሰላምና ጸጥታ ማስከበር ተግባር ሙሉ በሙሉ ሰላማዊ ሆኗል ብለዋል።
በአንዳንድ ስፍራዎች አልፎ አልፎ የጎሳ ግጭቶች ቢከሰቱም፤ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች ግን እንደሌሉ ተናግረዋል።
ይህም ያለፈው ጠባሳ እንዳይከሰት በትኩረት በመሰራቱ እንደሆነ ያስረዱት ረዳት ኮሚሽነር መሐመድ፤ የሌሎች ክልል ዜጎች ወደ ክልሉ ገብተው በሥራ መሰማራት መጀመራቸውን ተናግረዋል።
በክልሉ ሰላማዊ አንቅስቃሴ ቢኖርም ግን ከለውጡ ወዲህ ጥቅማቸው የቀረባቸው አካላት ግጭት ለማስነሳት ፍላጎት እንዳላቸው አልሸሸጉም።
በዚህም በጎሳ፣ በግጦሽና በመሬት ይገባኛል አለመግባባት ሳቢያ ግጭቶች እንዳይከሰቱ የክልሉ መንግሥት እየሰራ ነው ብለዋል።
በዚህም የአገር ወስጥም ሆነ የውጭ አገር ዜጎች በክልሉ የትኛውም አካባቢ በነጻነት በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸውን ረዳት ኮሚሽነር መሐመድ አረጋግጠዋል።